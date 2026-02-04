Эксперты установили, что флаг (75×150 см с карабинами, производства литовской компании Maia LT) изготовлен из ткани с недостаточной плотностью и толщиной, а также является легко воспламеняемым. При этом по цветам, пропорциям и элементам крепления изделие соответствует описанию государственного флага и предназначено для использования на флагштоке, а значит подпадает под все требования закона.

Компания заявляла, что товар является «фанатским» или сувенирным флагом и не предназначен для официального использования, однако PTAC с этим не согласился. Регулятор подчеркнул, что понятие «фанатский флаг» не предусмотрено законодательством, а юридический статус государственного флага не зависит от цели его использования. Эту позицию поддержала и Государственная геральдическая комиссия.

PTAC обязал “Baltijas suvenīri” в течение двух недель изъять товар с рынка, прекратить его распространение и отчитаться о принятых мерах. В случае неисполнения решения компании может грозить штраф до 10 000 евро с возможностью повторного наложения.