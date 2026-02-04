Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мошенники выманили у народа 20 440 евро через похожие на Delfi фейковые статьи

4 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

В Эстонии три человека стали жертвами мошенников, поверив в статьи, которые выглядели так же как материалы портала Delfi, сообщает ERR.

В полицию 3 февраля обратились две женщины, ставшие жертвами инвестиционного мошенничества.

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, 65-летняя жительница Таллинна наткнулась на статью, которая выглядела как материал Delfi.

В липовой статье предлагалась возможность инвестировать через платформу taurus-acquisition.com. Женщина оставила свои контакты, после чего с ней сразу связались мошенники. Действуя по указаниям преступников, женщина создала себе аккаунт на платформе, установила на свой смартфон программу для удаленного доступа, открыла счета в банках LHV и Revolut и оформила на свое имя в фирмах Bondora и Inbank кредиты на сумму 20 300 евро.

В течение месяца женщина переводила деньги на платформу, в криптокошельки и на открытый на ее имя французский банковский счет. Забрать деньги с платформы у женщины не получилось. Общий ущерб оценивается в 46 298 евро.

С похожим заявлением в полицию в этот же день обратилась 65-летняя жительница Харьюмаа, которая также наткнулась в интернете на поддельную статью Delfi. Пожелав заняться инвестициями, женщина оставила свои контактные данные, после чего при помощи мошенников зарегистрировалась на платформе taurus-acquisition.com и сделала первый взнос в размере 250 евро. Затем она установила на своем телефоне рекомендованные мошенниками программы для удаленного доступа AnyDesk и Supremo, открыла счета в разных банках, взяла в Bondora несколько кредитов на сумму 14 900 евро и в течение месяца переводила деньги на платформу и в криптокошельки.

Ущерб оценивается в 20 440 евро.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

