Мошенники выманили у народа 20 440 евро через похожие на Delfi фейковые статьи

В полицию 3 февраля обратились две женщины, ставшие жертвами инвестиционного мошенничества.

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, 65-летняя жительница Таллинна наткнулась на статью, которая выглядела как материал Delfi.

В липовой статье предлагалась возможность инвестировать через платформу taurus-acquisition.com. Женщина оставила свои контакты, после чего с ней сразу связались мошенники. Действуя по указаниям преступников, женщина создала себе аккаунт на платформе, установила на свой смартфон программу для удаленного доступа, открыла счета в банках LHV и Revolut и оформила на свое имя в фирмах Bondora и Inbank кредиты на сумму 20 300 евро.

В течение месяца женщина переводила деньги на платформу, в криптокошельки и на открытый на ее имя французский банковский счет. Забрать деньги с платформы у женщины не получилось. Общий ущерб оценивается в 46 298 евро.

С похожим заявлением в полицию в этот же день обратилась 65-летняя жительница Харьюмаа, которая также наткнулась в интернете на поддельную статью Delfi. Пожелав заняться инвестициями, женщина оставила свои контактные данные, после чего при помощи мошенников зарегистрировалась на платформе taurus-acquisition.com и сделала первый взнос в размере 250 евро. Затем она установила на своем телефоне рекомендованные мошенниками программы для удаленного доступа AnyDesk и Supremo, открыла счета в разных банках, взяла в Bondora несколько кредитов на сумму 14 900 евро и в течение месяца переводила деньги на платформу и в криптокошельки.

Ущерб оценивается в 20 440 евро.