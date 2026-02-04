Учёные впервые увидели «скелет Вселенной»: без него не было бы ни галактик, ни Земли!

Речь идёт о тёмной материи. Её невозможно увидеть, потрогать или зафиксировать приборами напрямую. Но именно она, по мнению учёных, работает как невидимый каркас космоса.

Если объяснять проще — представьте строительные леса вокруг дома. Их не видно после завершения стройки, но именно они помогли возвести здание. Примерно так же тёмная материя помогла сформироваться галактикам, звёздам и планетам.

Новую карту удалось создать благодаря космическому телескопу James Webb. Он изучал небольшой участок неба почти 255 часов и обнаружил около 800 тысяч галактик, многие из которых раньше никто не видел.

Учёные считают, что сразу после рождения Вселенной обычная материя была распределена почти равномерно. Но тёмная материя начала собираться в плотные «узлы». Её гравитация притянула обычное вещество, из которого позже появились звёзды и галактики.

«Эта карта показывает, как невидимый компонент Вселенной организовал всё видимое — вплоть до появления галактик, звёзд и, в итоге, жизни», — объяснил один из авторов исследования Гэвин Лерой.

Самое загадочное в тёмной материи — она проходит сквозь обычное вещество почти как призрак. Учёные не видят её напрямую, но замечают её влияние через гравитацию — она искривляет пространство и даже меняет траекторию света далёких галактик.

Исследователи говорят, что без тёмной материи наша галактика просто распалась бы.

«Вокруг Млечного Пути находится огромное облако тёмной материи. Именно его гравитация удерживает галактику вместе», — отметил профессор Ричард Мэсси.

Новая карта оказалась в несколько раз точнее предыдущих наблюдений. Она показывает, где тёмная материя собирается особенно плотно и как она формирует гигантскую космическую сеть, которая пронизывает всю Вселенную.

Учёные уже планируют создать ещё более масштабные карты с помощью будущих космических телескопов. Они надеются понять, из чего на самом деле состоит тёмная материя — пока это остаётся одной из главных загадок науки.

Но одно исследователи уверены уже сейчас: невидимая часть Вселенной играет гораздо большую роль, чем всё, что человек может увидеть в телескоп.