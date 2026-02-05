Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы везут с Мальдивов экзотическую инфекцию: что это?

«Вести» 5 февраля, 2026 08:37

ЧП и криминал 0 комментариев

"Читали о какой-то новой экзотической инфекционной болезни - лихорадке Денге. Неужели это новый коронавирус на нашу голову! Или очередной птичий грипп? Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой инфекции..."...

Латвийские эпидемиологи за год выявили восемь случаев лихорадки Денге. И во всех восьми бацилла привезена с Мальдивских островов. Опасен ли этот вирус для Латвии?

Тигровый желто-лихорадочный комар (Aedes gyptii) обитает на острове Маафуши, что на Мальдивах, куда любят ездить зимой европейские туристы. Он-то (комар) и является главным переносчиком лихорадки Денге.

Лихорадка Денге – не новая и очень распространенная инфекционная болезнь, - сообщили в латвийском Центре профилактики и контроля заболеваний. Типичные ее симптомы — головная боль, высокая температура, резь в глазах, боль в мышцах и суставах.

Они схожи с простудными заболеваниями и быстро проходят, поэтому «подхватившие хворобу» могут даже не понять, что они инфицированы Денге. Хотя, по статистике, тяжелые формы заболевание принимает только в 5% случаев, легкая форма может обернуться и более тяжелыми последствиями, например может открыться кровотечение внутренних органов.

Но в центре успокоили. Лихорадка Денге не заразна: ее переносчиками являются только комары, а в Латвии такие комары не водятся, им здешний климат не подходит.

Что советуют специалисты?

1. Отправляясь в страну с тропическим и субтропическим климатом, положите в чемодан одежду из плотной ткани и спрей от комаров. А на прогулках в джунглях избегайте мест скопления насекомых.

2. Не забывайте о прививках. Так, с 2026 года жители Латвии могут получить профилактическую прививку от лихорадки Денге, заранее сообщив о своем желании семейному врачу, или в кабинете прививок...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

Комментарии (0)
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

