Латвийцы везут с Мальдивов экзотическую инфекцию: что это?

Латвийские эпидемиологи за год выявили восемь случаев лихорадки Денге. И во всех восьми бацилла привезена с Мальдивских островов. Опасен ли этот вирус для Латвии?

Тигровый желто-лихорадочный комар (Aedes gyptii) обитает на острове Маафуши, что на Мальдивах, куда любят ездить зимой европейские туристы. Он-то (комар) и является главным переносчиком лихорадки Денге.

Лихорадка Денге – не новая и очень распространенная инфекционная болезнь, - сообщили в латвийском Центре профилактики и контроля заболеваний. Типичные ее симптомы — головная боль, высокая температура, резь в глазах, боль в мышцах и суставах.

Они схожи с простудными заболеваниями и быстро проходят, поэтому «подхватившие хворобу» могут даже не понять, что они инфицированы Денге. Хотя, по статистике, тяжелые формы заболевание принимает только в 5% случаев, легкая форма может обернуться и более тяжелыми последствиями, например может открыться кровотечение внутренних органов.

Но в центре успокоили. Лихорадка Денге не заразна: ее переносчиками являются только комары, а в Латвии такие комары не водятся, им здешний климат не подходит.

Что советуют специалисты?

1. Отправляясь в страну с тропическим и субтропическим климатом, положите в чемодан одежду из плотной ткани и спрей от комаров. А на прогулках в джунглях избегайте мест скопления насекомых.

2. Не забывайте о прививках. Так, с 2026 года жители Латвии могут получить профилактическую прививку от лихорадки Денге, заранее сообщив о своем желании семейному врачу, или в кабинете прививок...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА