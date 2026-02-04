Во Флориде с неба падают игуаны — и спасать их опасно

Такое происходит во время похолоданий. Когда температура резко падает, холоднокровные рептилии буквально «выключаются».

Игуаны не умеют сами регулировать температуру тела, как люди или другие млекопитающие. Поэтому при холоде их организм замедляется, дыхание и сердцебиение становятся слабее, а мышцы перестают слушаться. В итоге животные теряют хватку и падают с веток.

«Во время холода обмен веществ у игуан замедляется и они впадают в состояние, похожее на спячку», — объясняет биолог Натали Клаунч.

Несмотря на пугающий вид, упавшая игуана чаще всего не мертва. Она просто временно парализована. Как только воздух прогревается, животное может довольно быстро прийти в себя — и тут начинается самое неожиданное.

Специалисты предупреждают: трогать таких рептилий нельзя.

Когда игуана «просыпается», она может начать защищаться. У неё острые зубы, когти и мощный хвост, которым она способна больно ударить.

Эксперты также советуют держать домашних животных подальше от таких находок.

В холод игуаны становятся лёгкой добычей для хищников, а если низкие температуры держатся долго, у них могут начаться инфекции — иммунитет у рептилий в этот момент сильно ослабевает.

Интересно, что зелёные игуаны вообще не являются коренными жителями Флориды. Их завезли туда в 1960-х годах, и с тех пор они активно размножились. Сейчас эти рептилии считаются инвазивным видом, который разрушает сады и влияет на экосистему.

Из-за этого закон штата разрешает удалять игуан с частной территории — но только гуманными способами.

В некоторых странах Карибского бассейна игуан вообще восприказывают как продукт питания. Там их даже называют «курицей с деревьев».

Парадоксально, но именно холод пока остаётся главным природным фактором, который сдерживает распространение этих рептилий по США.

Так что необычный «дождь из игуан» — одновременно и пугающее, и вполне естественное природное явление.