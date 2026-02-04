Зацвела крупнейшая в Северной Европе коллекция азалий: в Ботаническом саду ЛУ

Коллекцию составляют почти 1000 кустов, которые зацветают постепенно, поэтому экспозиция постоянно меняется и остается для посетителей визуально насыщенной.

Благодаря обильному и яркому цветению азалии остаются одними из самых популярных декоративных растений. В зависимости от сорта они цветут с октября по май — в период, когда других цветущих растений меньше всего. Сорта делятся на ранние, среднепоздние и поздние.

Первая коллекция азалий в Ботаническом саду ЛУ была создана в 30-х годах XX века, однако во время Второй мировой войны она погибла. Основа нынешней коллекции была заложена в 1956 году, когда ее формирование начал профессор Рихард Кондратович. Самому старому кусту азалии в Ботаническом саду Латвийского университета около 60 лет.

Уже в 70-х годах XX века коллекция азалий Ботанического сада ЛУ стала крупнейшей в Балтии и сохраняет этот статус до сих пор, оставаясь одновременно крупнейшей коллекцией азалий в Северной Европе.

Тем, кто выращивает азалии дома, важно помнить, что этим растениям нужны влажность и прохлада.

ФОТО агентства ЛЕТА