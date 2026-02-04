Российские военные ударили по рынку в Дружковке кассетными снарядами

«Повреждены торговые павильоны, складские здания и легковой автомобиль. На месте происшествия спасатели оказали домедицинскую помощь раненым и транспортировали одного мужчину в больницу. В очередной раз призываем жителей Донецкой области не медлить с эвакуацией — берегите свою жизнь!» — говорится в сообщении ГСЧС.

...Российские военные обстреляли Дружковку кассетными снарядами, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Известно о как минимум 7 погибших и 15 пострадавших.

ФОТО: State Emergency Service of Ukraine