Первый день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился: СМИ (ФОТО)

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 08:07

Мир

Украинская, американская и российская делегации завершили первый день мирных переговоров, которые проходят в Абу-Даби. Как передает РБК-Украина, об этом журналистам заявила спикер секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Диана Давитян.

"На сегодня переговоры закончились", - сказала Давитян.

При этом источник РБК-Украина подтвердил, что завтра переговоры в Абу-Даби продолжатся.

Стоит заметить, что о начале переговоров стало известно около 12:00 по Киеву. Соответственно переговоры длились чуть менее 5 часов.

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией прошел 23-24 января. Это первая встреча в таком формате. Диалог происходит на техническом уровне.

Как сообщает Би-би-си, издание Politico со ссылкой на украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров сообщает, что переговоры в Абу-Даби «могут быть более многообещающими, чем широко считается».

Встреча состоялась фактически через день после того, как Россия нарушила "энергетическое перемирие" с Украиной и в очередной раз ударила по украинским энергообъектам.

Удар был особенно жестоким, поскольку россияне атаковали украинские ТЭЦ в самые холодные дни зимы.

После удара более тысячи домов в Киеве остались без отопления. Стало известно, что оккупанты сильно повредили Дарницкую ТЭЦ. Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что ее восстановление займет длительный период времени.

Комментируя атаку, американский сенатор Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. По его словам, текущего давления на РФ недостаточно, поскольку российский диктатор Владимир Путин не хочет участвовать в переговорах.

