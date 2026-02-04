Люди раньше спали два раза за ночь — и это считалось нормой

Историки и учёные говорят: большую часть человеческой истории люди вообще не спали восемь часов подряд. Ночь делилась на два этапа — «первый сон» и «второй сон».

После заката люди засыпали на несколько часов. Затем просыпались примерно около полуночи, спокойно занимались делами — подбрасывали дрова в печь, разговаривали, молились, читали при свече. Некоторые даже считали это время самым уютным моментом ночи. Через час-два люди снова ложились спать до рассвета.

Такой режим упоминается в старых письмах, дневниках и даже поэзии. Он считался абсолютно естественным.

Учёные считают, что привычка спать непрерывно появилась относительно недавно. Всё начало меняться в XVIII веке, когда люди стали активно использовать лампы и искусственное освещение. Вечера резко удлинились, а внутренние биологические часы начали перестраиваться.

Окончательно режим изменился во время промышленной революции. Заводам нужны были работники, которые просыпаются строго по графику. Непрерывный сон идеально подходил под новый ритм жизни, и постепенно стал нормой.

Интересно, что когда современные люди оказываются в условиях полной темноты без телефонов, ламп и часов, многие снова начинают спать «по-старому». Они засыпают примерно на четыре часа, затем спокойно просыпаются, а позже снова уходят в сон.

Исследования показывают, что подобный режим до сих пор встречается в некоторых сообществах без электричества.

Учёные напоминают: свет остаётся главным регулятором сна. Особенно утренний — он помогает организму проснуться и стабилизировать внутренние ритмы.

Поэтому специалисты говорят — если человек иногда просыпается ночью, это не обязательно проблема. Короткие пробуждения могут быть частью естественного механизма сна, который сопровождал людей тысячи лет.

Иногда организм просто ведёт себя так, как делал задолго до появления электричества и будильников.