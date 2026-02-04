Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Люди раньше спали два раза за ночь — и это считалось нормой

4 февраля, 2026

Азбука здоровья

Просыпаешься среди ночи и смотришь в потолок, думая, что со сном что-то не так? Возможно, наоборот — организм просто вспоминает древнюю привычку.

Историки и учёные говорят: большую часть человеческой истории люди вообще не спали восемь часов подряд. Ночь делилась на два этапа — «первый сон» и «второй сон».

После заката люди засыпали на несколько часов. Затем просыпались примерно около полуночи, спокойно занимались делами — подбрасывали дрова в печь, разговаривали, молились, читали при свече. Некоторые даже считали это время самым уютным моментом ночи. Через час-два люди снова ложились спать до рассвета.

Такой режим упоминается в старых письмах, дневниках и даже поэзии. Он считался абсолютно естественным.

Учёные считают, что привычка спать непрерывно появилась относительно недавно. Всё начало меняться в XVIII веке, когда люди стали активно использовать лампы и искусственное освещение. Вечера резко удлинились, а внутренние биологические часы начали перестраиваться.

Окончательно режим изменился во время промышленной революции. Заводам нужны были работники, которые просыпаются строго по графику. Непрерывный сон идеально подходил под новый ритм жизни, и постепенно стал нормой.

Интересно, что когда современные люди оказываются в условиях полной темноты без телефонов, ламп и часов, многие снова начинают спать «по-старому». Они засыпают примерно на четыре часа, затем спокойно просыпаются, а позже снова уходят в сон.

Исследования показывают, что подобный режим до сих пор встречается в некоторых сообществах без электричества.

Учёные напоминают: свет остаётся главным регулятором сна. Особенно утренний — он помогает организму проснуться и стабилизировать внутренние ритмы.

Поэтому специалисты говорят — если человек иногда просыпается ночью, это не обязательно проблема. Короткие пробуждения могут быть частью естественного механизма сна, который сопровождал людей тысячи лет.

Иногда организм просто ведёт себя так, как делал задолго до появления электричества и будильников.

 

Главные новости

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

14:23

0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

13:29

0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

13:15

0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

12:13

0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

12:08

0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

12:00

0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

11:59

0 комментариев

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

