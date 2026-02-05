По-новому: в каких странах теперь можно купить лекарства по латвийским рецептам?

Долгое время поездка в Европу - будь то отпуск или командировка - требовала наличия бумажного рецепта от врача, если человеку нужно было докупить специфические препараты. Однако с 2024 года правила игры изменились. После внедрения системы взаимного обмена информацией целый ряд европейских стран начал признавать латвийские электронные рецепты наравне с внутренними документами.

На сегодняшний день отоварить э-рецепт, выписанный в Латвии, можно в соседних Эстонии и Литве, а также в Чехии, Польше, Португалии, Испании и на Мальте. Со вчерашнего дня в этот список вошла и Финляндия. Стоит отметить, что соглашение носит двусторонний характер: туристы из этих государств могут точно так же получать лекарства в латвийских аптеках по своим внутренним электронным документам.

Тем не менее, пациентам стоит учитывать важный финансовый нюанс. Если латвийский врач выписал электронный рецепт на компенсируемое государством лекарство, за границей его придется оплатить полностью из своего кармана. Чтобы вернуть потраченные средства, по возвращении домой необходимо подать заявление в Национальную службу здравоохранения. Сумма возмещения будет рассчитана исходя из латвийских тарифов и условий компенсации.

Статистика показывает, что услуга крайне востребована. Только за прошлый год жители Латвии использовали за рубежом 2419 электронных рецептов. В свою очередь, иностранцы приобрели в наших аптеках препараты по своим домашним э-рецептам 1295 раз.