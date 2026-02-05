Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
По-новому: в каких странах теперь можно купить лекарства по латвийским рецептам?

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 07:40

Новости Латвии 0 комментариев

География доступности медицинских услуг для жителей Латвии продолжает расширяться. Теперь латвийцы могут приобретать необходимые медикаменты по электронным рецептам и в Финляндии. Это стало возможным благодаря развитию трансграничного обмена данными о здоровье в рамках ЕС, сообщает mixnews.lv.

Долгое время поездка в Европу - будь то отпуск или командировка - требовала наличия бумажного рецепта от врача, если человеку нужно было докупить специфические препараты. Однако с 2024 года правила игры изменились. После внедрения системы взаимного обмена информацией целый ряд европейских стран начал признавать латвийские электронные рецепты наравне с внутренними документами.

На сегодняшний день отоварить э-рецепт, выписанный в Латвии, можно в соседних Эстонии и Литве, а также в Чехии, Польше, Португалии, Испании и на Мальте. Со вчерашнего дня в этот список вошла и Финляндия. Стоит отметить, что соглашение носит двусторонний характер: туристы из этих государств могут точно так же получать лекарства в латвийских аптеках по своим внутренним электронным документам.

Тем не менее, пациентам стоит учитывать важный финансовый нюанс. Если латвийский врач выписал электронный рецепт на компенсируемое государством лекарство, за границей его придется оплатить полностью из своего кармана. Чтобы вернуть потраченные средства, по возвращении домой необходимо подать заявление в Национальную службу здравоохранения. Сумма возмещения будет рассчитана исходя из латвийских тарифов и условий компенсации.

Статистика показывает, что услуга крайне востребована. Только за прошлый год жители Латвии использовали за рубежом 2419 электронных рецептов. В свою очередь, иностранцы приобрели в наших аптеках препараты по своим домашним э-рецептам 1295 раз.

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

