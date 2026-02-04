Пирамиды могут оказаться намного древнее истории Египта? Учёные спорят о сенсационной версии

Инженер Болонского университета Альберто Донини попытался определить возраст пирамиды по степени разрушения камня. Он сравнил эрозию блоков, которые когда то были закрыты гладкой известняковой облицовкой, с камнями, которые оставались открытыми дольше.

По его расчётам, существует примерно 68 процентов вероятности, что Великая пирамида могла быть построена между 9000 и 37 000 годами до нашей эры. Среднее значение исследования около 23 000 лет до нашей эры.

Исходя из этого, исследователь предположил существование неизвестной древней цивилизации, способной строить подобные сооружения задолго до появления известной египетской культуры.

«Можно сделать вывод, что около 20 000 лет до нашей эры в Египте могла существовать цивилизация, способная построить пирамиду Хеопса», — заявил Донини.

Однако специалисты напоминают, что метод оценки возраста по эрозии считается крайне ненадёжным. Климат Египта за тысячи лет сильно менялся. Камни могли по разному разрушаться из за песка, ветра, дождя и даже активности туристов.

Кроме того, версия противоречит огромному массиву археологических данных. Найденные надписи, керамика и результаты радиоуглеродного анализа органических материалов указывают примерно на одну дату строительства — около 2600 года до нашей эры.

Пока исследование не прошло научную проверку и не подтверждено дополнительными доказательствами. Поэтому Великая пирамида остаётся одним из самых древних сооружений планеты, но не настолько древним, как предполагает новая теория.