Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Пирамиды могут оказаться намного древнее истории Египта? Учёные спорят о сенсационной версии

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 19:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Вокруг Великой пирамиды Гизы снова разгорелся спор. Новое исследование предполагает, что знаменитое сооружение может быть значительно старше, чем считалось раньше. Но археологи пока относятся к этой версии крайне осторожно.

Инженер Болонского университета Альберто Донини попытался определить возраст пирамиды по степени разрушения камня. Он сравнил эрозию блоков, которые когда то были закрыты гладкой известняковой облицовкой, с камнями, которые оставались открытыми дольше.

По его расчётам, существует примерно 68 процентов вероятности, что Великая пирамида могла быть построена между 9000 и 37 000 годами до нашей эры. Среднее значение исследования около 23 000 лет до нашей эры.

Исходя из этого, исследователь предположил существование неизвестной древней цивилизации, способной строить подобные сооружения задолго до появления известной египетской культуры.

«Можно сделать вывод, что около 20 000 лет до нашей эры в Египте могла существовать цивилизация, способная построить пирамиду Хеопса», — заявил Донини.
Однако специалисты напоминают, что метод оценки возраста по эрозии считается крайне ненадёжным. Климат Египта за тысячи лет сильно менялся. Камни могли по разному разрушаться из за песка, ветра, дождя и даже активности туристов.

Кроме того, версия противоречит огромному массиву археологических данных. Найденные надписи, керамика и результаты радиоуглеродного анализа органических материалов указывают примерно на одну дату строительства — около 2600 года до нашей эры.

Пока исследование не прошло научную проверку и не подтверждено дополнительными доказательствами. Поэтому Великая пирамида остаётся одним из самых древних сооружений планеты, но не настолько древним, как предполагает новая теория.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать