Пассажиры общественного транспорта должны быть пристегнуты: полиция проводит рейды (ВИДЕО)

Для наглядности при помощи ЛТВ населению показывают, как проводятся рейды на дорогах.
-После нескольких трагических аварий с участием пассажирских автобусов, в прошлом году полиция усилила контроль за использованием ремней безопасности в общественном транспорте. Сейчас ситуация улучшилась, заключают правоохранители, однако проверки по-прежнему показывают, что есть пассажиры, которые игнорируют требования. Об этом убедилась и съемочная группа LTV, принявшая участие в рейде, организованном полицией в районе Лимбажи.