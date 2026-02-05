Евросоюз должен назначить специального посланника для возобновления дипломатических каналов с Россией в рамках продолжающихся переговоров о прекращении войны в Украине, заявили в отдельных интервью Euronews премьер-министр Латвии и президент Эстонии.

Эти комментарии отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как она была отстранена от прямых переговоров в рамках мирных переговоров, возглавляемых Соединенными Штатами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее на этой неделе, что работа по назначению спецпосланника уже началась "на техническом уровне", и этот призыв также поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Впервые эта идея была выдвинута летом прошлого года, но большинство лидеров сочли ее тогда нецелесообразной.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили, что любое общение с Россией должно осуществляться после консультаций с Украиной, и предложили, чтобы собеседник, которого еще предстоит назначить, был консенсусной фигурой.

"Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции, - сказала Силиня в интервью Euronews в кулуарах саммита правительств мира в Дубае. - Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?"

В качестве потенциальных европейских представителей Силиня назвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В отличие от Макрона, Мерц решительно выступает против прямых переговоров.

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов, - добавила Силиня. - Я готова поехать, если это потребуется, но я думаю, что европейские лидеры из Германии или Франции, а также Великобритания, которая является членом "Коалиции решительных", должны быть теми, кто находится за столом вместе с американцами, помогая Украине в этих очень жестких переговорах".

Президент Эстонии Карис не стал называть имена, но подчеркнул, что выбранный посланник должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

"Европейский союз также должен быть вовлечен в эти дискуссии. Хотя мы не воюем с Россией напрямую, мы поддерживаем Украину уже много лет и продолжаем это делать", - сказал Карис в интервью Euronews на том же мероприятии в Дубае.

"Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений, - продолжил он. - Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом)".

Вопрос о том, стоит ли вновь открывать дипломатические каналы с Россией, в значительной степени закрытые с февраля 2022 года, все чаще звучит в последние недели по мере продвижения процесса, возглавляемого США, и выработки гарантий безопасности для Украины.

Франция, Италия, Австрия, Люксембург и Чехия поддержали идею начать прямые переговоры, чтобы не зависеть от Белого дома, который сегодня является главным собеседником Москвы.

Германия, напротив, ее отвергла, сославшись на "максималистские требования" Путина и продолжающиеся обстрелы украинских городов при минусовой зимней температуре как доказательство того, что Кремлю не хватает "подлинной готовности к переговорам".

В случае с Эстонией президент, занимающий церемониальную должность, похоже, вступает в противоречие с правительством, которое определяет внешнюю политику. В заявлении для Euronews министерство иностранных дел Эстонии предостерегло от возобновления отношений.

"Пока Россия не изменила своих действий и целей в агрессии против Украины, невозможно вести с ней переговоры и не следует предлагать ей выход из изоляции, - заявил представитель эстонского МИДа. - Мы не должны повторять ошибок, которые совершали снова и снова, восстанавливая отношения, когда Россия не меняла курс".

Европейская комиссия, которой приходится идти по тонкой грани между острыми разногласиями, призвала Путина "серьезно" подойти к вопросу о мире, прежде чем приступать к дипломатическим переговорам. Отвечая на вопрос о "технической" работе, о которой объявил Макрон, Комиссия отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков подтвердил, что Россия и Франция действительно взаимодействуют на рабочем уровне, но никакого "примечательного содержания", по его словам, у этих контактов нет.

"Контактов на высшем уровне в настоящий момент нет вовсе, - заявил Песков, комментируя сообщения из Парижа о подготовке на техническом уровне контактов президентов двух стран. - Действительно, на рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем".