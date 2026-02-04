Дата рождения улицы – 1812 год. Тогда это был не центр, не престижный район бульваров, а всего лишь предместье – Петербургское. Городом считалось все, что находилось внутри крепостных стен (нынешняя Старая Рига), а то, что за ними, – предместья, или форштадты. Митавский, Московский, Петербургский.

Строить каменные дома в форштадтах запрещалось, только деревянные. Первые каменные появляются на Элизабетес во второй половине XIX века – после того как Рига утратила статус города-крепости.

Назвали улицу в честь супруги АЛЕКСАНДРА I - ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ: Елизаветинская. Нынешний облик она начинает приобретать на рубеже XIX-XX столетий, а старейший каменный дом – на Элизабетес, 59, - построен в 1889 году архитектором Карлом ФЕЛСКО.

Самым фешенебельным считался отрезок от сегодняшней улицы Экспорта до Пулквежа Бриежа (от Екатерининской дамбы до 1-й Выгонной дамбы). Здесь жила немецкая аристократия.

В 1906-м после строительства на Андреевском острове первой в городе электростанции в квартирах появляется электрическое освещение. Были там телефоны, водопровод, централизованная канализация. А среди постояльцев - родные городского головы Людвига КЕРКОВИУСА, потомки баронессы Амалии КРЮДЕНЕР – той, в кого был влюблен Федор Иванович ТЮТЧЕВ и кому посвятил знаменитое стихотворение: «Я встретил вас, и все былое…»

На Элизабетес много роскошных домов, но самые запоминающиеся - архитектора Михаила Осипович ЭЙЗЕНШТЕЙНА: на Элизабетес, 33, и на Элизабетес, 10b...

В 1920-1930-е район облюбовала творческая интеллигенция: художники, оперные певцы, писатели. Среди самых видных представителей русской интеллигенции - художник Сергей Арсеньевич ВИНОГРАДОВ.

В 1920-е он повез свои работы из советской России в Америку, но назад, на родину, не возвратился. По совету своего коллеги – Николая Петровича БОГДАНОВА-БЕЛЬСКОГО, который тоже переехал на берега Даугавы, обосновался именно здесь. Виноградов прожил на улице Элизабетес, 8, до самой смерти – в 1938-м. В Риге он преподавал, открыл частную школу живописи.

Об уровне его творчества говорит лишь один факт: в 2010 году на аукционе «Сотбис» картина Виноградова «Вид на Ай-Петри, Крым» была продана за 900 тысяч долларов – во много раз выше первоначальной цены. За сотни тысяч ушло и другое его полотно...

В послевоенное время на улице жили самые известные писатели Латвии: Вилис ЛАЦИС, Андрей УПИТ, Николай Павлович ЗАДОРНОВ – автор исторических романов (отец сатирика Михаила ЗАДОРНОВА).

Довоенный ресторан Esplanade на Элизабетес, 53.

Связана улица и с именем выдающегося дирижера Мариса ЯНСОНСА. О его судьбе хочется сказать особо.

Марис родился в 1943-м в латышско-еврейской семье. Отец – дирижер Арвид ЯНСОНС, мать – оперная певица Ида (Ираида) БЛЮМЕНФЕЛЬД.

В первые дни фашистской оккупации отец Иды договорился с латышскими врачами, чтобы они подтвердили, будто она приемная дочь, удочеренная из русской семьи. Так он спас дочку. Погиб сам, как и все родные Иды. Сына она родила в январе 1943-го. В эти годы семье помогал известный латышский оперный певец Марис ВЕТРА, который, кстати говоря, тоже жил на Элизабетес. В честь него мальчика и назвали Марисом.

Марис Янсонс закончил консерваторию в Ленинграде, дирижировал многими ведущими музыкальными коллективами России и Европы. Его не стало в 2019-м. Народный артист РСФСР похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище...

Однако продолжим прогулку. До войны Элизабетес считалась любимым уголком богемы – изысканные кафе и рестораны, лучшие в городе кинотеатры. Самый известный – Splendid Palace – и сегодня является украшением улицы и Риги.

Построен он в 1923 году на деньги русского предпринимателя Василия Федоровича ЕМЕЛЬЯНОВА. Киномагнат, на средства которого было возведено еще несколько кинотеатров в Риге и Таллине, сам жил на этой улице – в доме номер 63.

А проектировал роскошный кинотеатр Фридрих СКУИНЬШ – талантливый рижский зодчий. В конце 1930-х он построил в Риге еще одно знаковое здание – Дворец правосудия, ныне – Кабинет министров. По его проектам возведены здания и в Берлине...

А самые известные кафе и рестораны Элизабетес до войны располагались на отрезке от нынешней улицы Сколас до Бривибас: «Рококо», «Эспланаде», «Молочный».

«Молочный ресторан» открыли в 1936-м, «Рококо» - в начале 1930-х, находился он в угловом здании (угол Базницас и Элизабетес), и за пианино там нередко можно было увидеть Оскара СТРОКА. Это здание в 1928 году построил еще один известный рижский зодчий – Пауль МАНДЕЛЬШТАМ. Кафе до войны было внизу, а на верхних этажах жили консулы зарубежных стран – Америки, Англии.

Улица Кирова у перекрёстка с Суворова в 1987 году.

Примечательно, что и в 1950-е этот же отрезок улицы называли «Бродвеем». Правда, тогда она носила другое название – Кирова.

Старшеклассники, учившиеся неподалеку – в 13-й средней школе, рассказывали вашему автору, что от Экспорта до Пулквежа Бриежа перед домами были нарядные палисадники с сиренью, клумбами, ближе к Бривибас – первое кафе-мороженое «Пингвин», рестораны «Москва», «Молочный». Дальше, к Кировскому парку, - кинотеатры «Рига», «Спартак».

Если верить статистике, то в советское время именно на этой улице проживало самое большое количество рижан-долгожителей. Врачи это объясняют хорошим качеством воздуха: поблизости река, парки. Впрочем, и жили здесь во все времена люди состоятельные...

Отрезок улицы от Тербатас к вокзалу не так известен архитектурными достоинствами. Хотя и он интересен. В высоком каменном здании на углу с Кр. Барона долгое время находилась самая известная библиотека советского времени – имени Вилиса Лациса, а чуть дальше, на Элизабетес, 18, - лучший довоенный магазин велосипедов «Латвелло».

Изготавливали велосипеды тоже в Риге – на предприятии возле нынешней станции Браса. В отличие от раскрученного «Эренпрейса», где часть деталей закупали, тут их делали сами. Об этом вашему автору рассказывал директор веломузея Латвии Янис СЕРЕГИН.

Возле магазина была площадка, на которой можно было испытать новую модель. Хозяева «Латвелло» - латвийские евреи - в 1941-м были высланы в Сибирь. Главы семейств погибли, но дети их выжили и через годы вернулись в родной город.

Заканчивается улица зданием (Элизабетес, 91/93), которое памятно для многих, кто не по книгам помнит 1970-1980-е. Здесь было кафе «Янис». Ничего особенного: ликеры, кофе, булочки… Перед тем как отправиться на поезде в дальние города, многие подкреплялись перед дорогой. На посошок!

Отлично, что самая красивая рижская улица сохранила историческое название. Хотя оно менялось: в годы фашистской оккупации была переименована в улицу Вальтера фон Плеттенберга, с 1950-х – в улицу Кирова. Историческое название вернули в 1990-м. Однако и тогда пытались избавиться от «русского наследия».

Предлагалось несколько вариантов – улица Зенты Маурини, Ояра Вациетиса, Атмоды, Элизабетес. Все закончилось в пользу исторического названия.

Впрочем, если бы вопросы с наименованиями улиц тогда решали не такие авторитеты, как академик Янис СТРАДИНЬШ и другие уважаемые историки, а всякие странные, но очень активные личности при власти, нетрудно представить, что бы мы имели сегодня...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива.