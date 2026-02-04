Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суд постановил взыскать с бывших руководителей «Krājbanka» 43 млн евро: подробности

© LETA 4 февраля, 2026 20:00

ЧП и криминал 0 комментариев

Рижский окружной суд удовлетворил иск ликвидируемого АО "Latvijas krājbanka" ("Krājbanka") к девяти бывшим должностным лицам банка и постановил солидарно взыскать с них в пользу "Krājbanka" убытки в размере 43 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в суде

Окружной суд рассматривал апелляцию на решение Рижского городского суда от 2024 года, который отклонил иск "Krājbanka" и отменил обеспечение иска, наложенное решением судьи Рижского окружного суда от 26 марта 2014 года.

Апелляционный суд пришел к выводу, что бывшие должностные лица "Krajbanka" не проявили достаточной ответственности и осторожности при исполнении своих обязанностей в правлении и совете, как того требует закон. Их решения позволили неправомерно перевести деньги банка и заключить незаконные договоры залога, подвергнув банк финансовому риску, говорится в решении суда.

Эти действия привели к значительным убыткам для банка, заключил суд.

Поэтому суд постановил, что бывшие должностные лица несут солидарную ответственность и должны вместе возместить "Krajbanka" 43 миллиона евро.

Суд также обязал бывших должностных лиц оплатить государственную пошлину и судебные издержки.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Уже сообщалось, что иск в окружной суд был подан против председателя совета "Krajbanka" Раймондаса Баранаускаса, его заместителя Александра Антонова, совладельца банка Владимира Антонова, президента банка Иварса Приедитиса, членов правления Мартиньша Заланса, Светланы Овчинниковой и Дзинтарса Пелцбергса, вице-президента литовского банка "Snoras" Наглиса Станцикаса, члена совета "Snoras" Олега Сухорукова и компании "Melfa Group Ltd.", а также австрийского банка "Meinl", иск против которого был впоследствии отозван.

Как сообщалось, в конце 2011 года в "Krajbanka" была обнаружена недостача в размере около 100 миллионов латов (около 142 миллионов евро), а 23 декабря того же года Рижский окружной суд признал "Krajbanka" неплатежеспособным.

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

