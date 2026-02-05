Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Самый пик ещё впереди: в Латвии сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом

© LETA 5 февраля, 2026 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сохраняющейся высокой распространенностью гриппа, на прошлой неделе наибольшая заболеваемость была зафиксирована в Екабпилсском крае, Елгаве и Юрмале, согласно данным мониторинга гриппа, предоставленным Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Клинически подтвержденный грипп был выявлен у 309 пациентов, в среднем 455,8 случаев на 100 000 населения, что на 10,7% больше, чем на предыдущей неделе. При этом, по данным SPKC, заболеваемость по-прежнему значительно ниже, чем в пик сезона в конце декабря.

На прошлой неделе случаи гриппа были выявлены на всех десяти территориях, находящихся под наблюдением. Высокая распространенность гриппа зафиксирована в Екабпилсском крае, где зарегистрировано 930,7 случаев гриппа на 100 000 жителей, а также в Елгаве — 814,6 случаев на 100 000 жителей и в Юрмале — 716,5 случаев на 100 000 жителей.

На прошлой неделе также наблюдался рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями среди детей в возрасте до 14 лет, особенно среди детей младше четырех лет. Заболеваемость в этих возрастных группах продолжает расти. В то же время, среди госпитализированных пациентов с тяжелыми острыми респираторными инфекциями наибольшую долю составляют люди в возрасте 65 лет и старше.

На прошлой неделе был зарегистрирован один летальный исход у пациента с подтвержденной инфекцией гриппа типа А. Умершему было от 70 до 79 лет, и у него имелось несколько хронических сопутствующих заболеваний. С начала сезона мониторинга гриппа было зарегистрировано девять смертей среди пациентов с подтвержденным гриппом типа А. Шесть из умерших не были вакцинированы против гриппа в этом сезоне.

В течение недели амбулаторные учреждения посетили 1275 пациентов с симптомами других острых респираторных инфекций, что составляет 1880 случаев на 100 000 населения, или на 18,5% больше, чем на предыдущей неделе.

В случае пневмонии за неделю в амбулаторные медицинские учреждения обратились 90 пациентов, при этом заболеваемость увеличилась до 132,8 случаев на 100 000 населения, что на 53,6% больше, чем на предыдущей неделе.

Доля тестов, подтверждающих заражение COVID-19, продолжала снижаться на прошлой неделе. Всего было проведено 747 тестов для подтверждения COVID-19, из которых 30, или 4%, оказались положительными, в то время как неделей ранее доля положительных тестов составляла 5,6%.

На прошлой неделе в больницы были госпитализированы 64 пациента с COVID-19, по сравнению с 57 пациентами на предыдущей неделе. В общей сложности в больницах проходили лечение 96 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, в том числе 53 или 55,2% пациентов, у которых COVID-19 был основным диагнозом.

На прошлой неделе было зафиксировано семь смертей пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19. Согласно оперативной информации SPKC, с начала года в общей сложности было зарегистрировано 22 смерти, а к 2025 году общее число смертей пациентов с Covid-19 достигнет 132.

