Какие расходы можно включать при продаже недвижимости как оправданные: советы юриста

Итак, в стоимость приобретения объекта недвижимости (квартиры, дома и земельного участка) можно включить следующие документально подтверждённые затраты на её приобретение:

• Государственные пошлины: за закрепление прав собственности в Земельной книге, а также пошлины по делам о наследовании.

• Комиссионные вознаграждения: оплата услуг маклеров, нотариусов и другие подобные выплаты, напрямую связанные с получением актива.

• Процентные платежи по кредиту: учитываются проценты, выплаченные банку по кредиту, взятому именно для покупки или строительства недвижимости. В документах должна прослеживаться чёткая связь кредита с конкретным объектом.

• Коммунальные долги: если покупатель помимо цены объекта оплачивает накопившиеся долги по коммунальным платежам, эти суммы также считаются частью стоимости приобретения. Однако в договоре должно быть прямо указано, что они являются частью цены за объект.

Также стоимость приобретения можно увеличить на сумму инвестиций, сделанных за весь период владения имуществом. Это документально подтверждённые расходы на улучшение и реновацию объекта.

Ключевые требования для учёта инвестиций:

• расходы произведены после 31 декабря 1993 года;

• затраты не были ранее учтены как расходы хозяйственной деятельности (например, через амортизацию);

• работы привели к качественному улучшению актива, а не только относились к его текущему содержанию.

СГД в качестве примеров инвестиций приводит замену окон и дверей, обновление покрытия крыши, установку забора, а также расходы на строительство сетей электроснабжения. Текущий ремонт (покраска, косметическое обновление без улучшения характеристик объекта) инвестициями не считается.

Для включения расходов в декларацию расходов на ремонт необходимо иметь оправдательные документы:

• чеки или счета за покупку материалов;

• договор на оказание услуг с исполнителем работ;

• акт сдачи-приёмки работ;

• платёжное поручение из банка, подтверждающее фактическую оплату счёта или чека;

• смету, содержащую расчёт использованных материалов и объёмов работ.

Документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать связь расхода с конкретным объектом недвижимости.

Плательщик обязан хранить эти документы не менее трёх лет после истечения срока подачи декларации за соответствующий год.

Одним словом, документы храним — могут пригодиться.