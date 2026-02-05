Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

«Безоговорочная капитуляция!»: полковник Раев о возможной встрече Зеленского с Путиным (1)

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 11:05

Латышские СМИ 1 комментариев

«И тогда у нас как бы появилась позитивная игра, что возможна встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал TV24 депутат Сейма (не принадлежащий к фракциям), парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Игорь Раев. «Должен ли Зеленский ехать в Россию, чтобы поговорить с Путиным? Я думаю, что нет», – считает И. Раев, пишет nra.lv.

«Вариант Зеленского был  Запорожье и атомная электростанция, и при этом можно подписать соглашение о том, что с этим делать дальше. Путин говорит о Кремле и дает Зеленскому гарантии безопасности», — так охарактеризовал текущую ситуацию И. Раев.

Он убежден, что если Зеленский все же поедет в Россию, жизнь президента Украины не будет под угрозой, потому что это «минус для России по всем пунктам». «Первым "фу" им скажет Китай. Брутально обмануть и убить лидера другой страны — это средневековье», — сказал И. Раев.

С другой стороны, внутри России, как бы Зеленский ни был нелюбим, они не будут готовы его убить, считает И. Раев. На вопрос, не находится ли Россия в средневековье, И. Раев ответил, что вокруг России нет средневековья и эффект от таких жестоких и бесстыдных действий, несмотря на то, что они многое сделали, «переходит все границы».

Полковник запаса НВС призвал вспомнить, что у России в этом конфликте уже была возможность уничтожить Зеленского, не то чтобы они не могли этого сделать, но русские все же этого не сделали, и  Раев не помнит, чтобы были попытки уничтожить Зеленского.

«Должен ли Зеленский ехать в Россию, чтобы поговорить с Путиным? Я думаю, что нет, потому что это однозначная капитуляция. Это не капитуляция, но визуально это будет выглядеть очень неправильно, поэтому такая встреча, если она где-то состоится, однозначно должна проходить на нейтральной территории. В противном случае, ехать к противнику на его территорию, туда едут только проигравшие, и так не будет», – сказал И. Раев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 14:23

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 13:15

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

Важно 12:13

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 12:08

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (1)

Важно 11:58

Важно 1 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (1)

Важно 11:44

Важно 1 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать