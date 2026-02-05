«Вариант Зеленского был Запорожье и атомная электростанция, и при этом можно подписать соглашение о том, что с этим делать дальше. Путин говорит о Кремле и дает Зеленскому гарантии безопасности», — так охарактеризовал текущую ситуацию И. Раев.

Он убежден, что если Зеленский все же поедет в Россию, жизнь президента Украины не будет под угрозой, потому что это «минус для России по всем пунктам». «Первым "фу" им скажет Китай. Брутально обмануть и убить лидера другой страны — это средневековье», — сказал И. Раев.

С другой стороны, внутри России, как бы Зеленский ни был нелюбим, они не будут готовы его убить, считает И. Раев. На вопрос, не находится ли Россия в средневековье, И. Раев ответил, что вокруг России нет средневековья и эффект от таких жестоких и бесстыдных действий, несмотря на то, что они многое сделали, «переходит все границы».

Полковник запаса НВС призвал вспомнить, что у России в этом конфликте уже была возможность уничтожить Зеленского, не то чтобы они не могли этого сделать, но русские все же этого не сделали, и Раев не помнит, чтобы были попытки уничтожить Зеленского.

«Должен ли Зеленский ехать в Россию, чтобы поговорить с Путиным? Я думаю, что нет, потому что это однозначная капитуляция. Это не капитуляция, но визуально это будет выглядеть очень неправильно, поэтому такая встреча, если она где-то состоится, однозначно должна проходить на нейтральной территории. В противном случае, ехать к противнику на его территорию, туда едут только проигравшие, и так не будет», – сказал И. Раев.