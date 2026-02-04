Рижане, осторожней: под мостами Даугавы ходить опасно

«Полицейские проходят даже по несколько десятков километров в день. Для сотрудников это физически сложная работа сейчас», — сказал Скримс. Он указал, что полиция в первую очередь оценивает территории, к которым у жителей наиболее удобный доступ.

Скримс напомнил, что жителям, переходя через Даугаву, не следует находиться под мостами: «Под мостами течение раскалывает ледяной покров, и там нельзя гарантировать, что лед будет достаточно толстым»

Если человек, находясь на льду в месте, где это не разрешено, отказывается сойти с водоема, полиция может начать процесс административного правонарушения, сообщил Скримс, однако он подчеркнул, что главная задача полиции — предотвратить опасные ситуации.

За нахождение на льду в запрещенных местах человеку может быть вынесено предупреждение или штраф до 100 евро.

Жителей призывают соблюдать требования безопасности и для отдыха на льду выбирать только разрешенные места, которые можно посмотреть на специально созданной карте льда как на сайте Рижской думы, так и на сайте муниципальной полиции.