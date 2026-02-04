Несмотря на то, что главными местами проведения Олимпийских игр станут Милан и Кортина д'Ампеццо, отдельные соревнования также примут Предацо, Тесеро, Бормио, Ливиньо, а также Антхольц-Антерсельва, а церемония закрытия пройдет в Вероне.

Впервые на зимних Олимпийских играх приз олимпийских чемпионов вручат также ски-альпинистам.

На проведение Олимпийских игр 2026 года претендовала и Швеция, предложившая кандидатуру Стокгольма и Оре, и в случае, если бы Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в пользу Швеции, отдельные соревнования проходили бы на ледовой трассе в Сигулде. Однако в ходе голосования итальянские города получили большую поддержку, добившись права на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Как и на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, на предстоящих зимних Олимпийских играх МОК не ставил особых препятствий для участия российских и белорусских спортсменов: под нейтральным флагом спортсмены этих стран смогут стартовать в индивидуальных видах спорта.

Поскольку часть международных спортивных организаций сохранила дисквалификации спортсменов стран-агрессоров на большую часть сезона, у многих не было возможности квалифицироваться, однако всего на Олимпиаде выступят 20 нейтральных атлетов в восьми видах спорта, хотя они и не смогут принять участие в церемонии открытия. В преддверии Олимпийских игр в последние полгода обеспокоенность вызывала медленная подготовка нескольких мест проведения соревнований. Осенью больше всего хлопот доставляло восстановление ледовой трассы в Кортине д'Ампеццо, однако уже в начале сезона там прошли соревнования по санному спорту, скелетону и бобслею. Незадолго до Олимпиады дискуссии вызвало и затянувшееся строительство главной хоккейной арены "Palaitalia Santa Giulia". В ней не состоялся хоккейный турнир группы B первого дивизиона чемпионата мира U-20, который изначально планировался в качестве тестовых соревнований, однако затем там прошли матчи чемпионата Италии.

О задержках в строительстве арены было осведомлено и руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которое даже пригрозило недопуском своих хоккеистов к турниру, однако в участии игроков НХЛ сомнении уже нет.