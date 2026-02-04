Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На этой Олимпиаде у Латвии будет крупнейшая делегация за всю историю зимних игр (1)

4 февраля, 2026

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине с 6 по 22 февраля стартуют 68 латвийских спортсменов - делегация станет крупнейшей в истории участия Латвии в зимних Олимпийских играх. В течение 17 дней почти 3000 спортсменов будут бороться за 116 комплектов медалей, пишет LETA+.

Несмотря на то, что главными местами проведения Олимпийских игр станут Милан и Кортина д'Ампеццо, отдельные соревнования также примут Предацо, Тесеро, Бормио, Ливиньо, а также Антхольц-Антерсельва, а церемония закрытия пройдет в Вероне.

Впервые на зимних Олимпийских играх приз олимпийских чемпионов вручат также ски-альпинистам.

На проведение Олимпийских игр 2026 года претендовала и Швеция, предложившая кандидатуру Стокгольма и Оре, и в случае, если бы Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в пользу Швеции, отдельные соревнования проходили бы на ледовой трассе в Сигулде. Однако в ходе голосования итальянские города получили большую поддержку, добившись права на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Как и на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, на предстоящих зимних Олимпийских играх МОК не ставил особых препятствий для участия российских и белорусских спортсменов: под нейтральным флагом спортсмены этих стран смогут стартовать в индивидуальных видах спорта.

Поскольку часть международных спортивных организаций сохранила дисквалификации спортсменов стран-агрессоров на большую часть сезона, у многих не было возможности квалифицироваться, однако всего на Олимпиаде выступят 20 нейтральных атлетов в восьми видах спорта, хотя они и не смогут принять участие в церемонии открытия. В преддверии Олимпийских игр в последние полгода обеспокоенность вызывала медленная подготовка нескольких мест проведения соревнований. Осенью больше всего хлопот доставляло восстановление ледовой трассы в Кортине д'Ампеццо, однако уже в начале сезона там прошли соревнования по санному спорту, скелетону и бобслею. Незадолго до Олимпиады дискуссии вызвало и затянувшееся строительство главной хоккейной арены "Palaitalia Santa Giulia". В ней не состоялся хоккейный турнир группы B первого дивизиона чемпионата мира U-20, который изначально планировался в качестве тестовых соревнований, однако затем там прошли матчи чемпионата Италии.

О задержках в строительстве арены было осведомлено и руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которое даже пригрозило недопуском своих хоккеистов к турниру, однако в участии игроков НХЛ сомнении уже нет.

Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

