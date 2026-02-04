Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крупнейшая «мусорная» компания Латвии допущена к торгам на бирже Nasdaq Baltic

4 февраля, 2026

Бизнес

Ведущая латвийская компания в сфере экологических услуг "CleanR Grupa" в среду начала торги своими облигациями объемом 15 млн евро. Они включены в список облигаций бирж "Nasdaq Baltic", а официальный листинг прошел на бирже "Nasdaq Riga".

Объем эмиссии составляет 15 млн евро, номинальная стоимость одной облигации - 1000 евро. Годовая процентная ставка по облигациям является фиксированной и составляет 6,5% с ежеквартальными выплатами. Срок погашения - 14 ноября 2029 года.

Листингу облигаций "CleanR Grupa" предшествовало успешное публичное размещение, в ходе которого совокупный спрос достиг 37,8 млн евро, а переподписка составила 2,5 раза.

"Спустя три года после выхода на "First North" "CleanR Grupa" уверенно перешла на регулируемый рынок "Nasdaq", ознаменовав новый этап зрелости компании. Стремление "CleanR Grupa" сделать Латвию чище, современнее и устойчивее, очевидно, нашло отклик у инвесторов", - заявила в биржевом сообщении руководитель биржи "Nasdaq Riga" Лиене Дубава.

По словам председателя наблюдательного совета "CleanR Grupa" Гунтарса Кокоревича, высокий спрос на облигации является мощным вотумом доверия видению компании. "Наша цель - создать в Латвии современную инфраструктуру для управления отходами и защиты окружающей среды. Это видение опирается на почти 2000 профессионалов своего дела, чей труд ежедневно вносит вклад в рост экономики Латвии", - отметил Кокоревич.

Председатель правления компании Юрис Гулбис добавил, что видение компании претворяется в жизнь практическими шагами: инвестициями в мощности по сортировке и переработке отходов, цифровизацией процессов, обновлением парка техники за счет решений с низким уровнем выбросов и повышением качества услуг по всей Латвии. "Мы благодарим инвесторов за доверие и превратим этот капитал в практические дела, которые окажут ощутимое влияние как на окружающую среду, так и на экономику", - сказал Гулбис.

"CleanR Grupa" объединяет ведущие латвийские компании в сфере экологических услуг, которые ежедневно обслуживают более полумиллиона жителей Латвии. В концерн, среди прочих, входят компания по вывозу бытовых отходов "CleanR", оператор промышленных и строительных отходов "CleanR Verso", а также предприятие по работе с опасными отходами "Lautus".

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать