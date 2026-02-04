Крупнейшая «мусорная» компания Латвии допущена к торгам на бирже Nasdaq Baltic

Объем эмиссии составляет 15 млн евро, номинальная стоимость одной облигации - 1000 евро. Годовая процентная ставка по облигациям является фиксированной и составляет 6,5% с ежеквартальными выплатами. Срок погашения - 14 ноября 2029 года.

Листингу облигаций "CleanR Grupa" предшествовало успешное публичное размещение, в ходе которого совокупный спрос достиг 37,8 млн евро, а переподписка составила 2,5 раза.

"Спустя три года после выхода на "First North" "CleanR Grupa" уверенно перешла на регулируемый рынок "Nasdaq", ознаменовав новый этап зрелости компании. Стремление "CleanR Grupa" сделать Латвию чище, современнее и устойчивее, очевидно, нашло отклик у инвесторов", - заявила в биржевом сообщении руководитель биржи "Nasdaq Riga" Лиене Дубава.

По словам председателя наблюдательного совета "CleanR Grupa" Гунтарса Кокоревича, высокий спрос на облигации является мощным вотумом доверия видению компании. "Наша цель - создать в Латвии современную инфраструктуру для управления отходами и защиты окружающей среды. Это видение опирается на почти 2000 профессионалов своего дела, чей труд ежедневно вносит вклад в рост экономики Латвии", - отметил Кокоревич.

Председатель правления компании Юрис Гулбис добавил, что видение компании претворяется в жизнь практическими шагами: инвестициями в мощности по сортировке и переработке отходов, цифровизацией процессов, обновлением парка техники за счет решений с низким уровнем выбросов и повышением качества услуг по всей Латвии. "Мы благодарим инвесторов за доверие и превратим этот капитал в практические дела, которые окажут ощутимое влияние как на окружающую среду, так и на экономику", - сказал Гулбис.

"CleanR Grupa" объединяет ведущие латвийские компании в сфере экологических услуг, которые ежедневно обслуживают более полумиллиона жителей Латвии. В концерн, среди прочих, входят компания по вывозу бытовых отходов "CleanR", оператор промышленных и строительных отходов "CleanR Verso", а также предприятие по работе с опасными отходами "Lautus".