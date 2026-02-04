Специалисты говорят — небольшой стакан натурального сока действительно может дать организму витамины, калий, магний и антиоксиданты. Но речь идёт примерно о 150 миллилитрах в день. Если больше — пользы становится меньше, а сахара, наоборот, больше.

При этом разные соки работают по-разному.

Апельсиновый сок поддерживает иммунитет благодаря витамину C и может помогать снижать воспаление и давление. Но если выпивать больше полулитра в день, сахар начинает перекрывать пользу.

Гранатовый сок считается одним из самых насыщенных антиоксидантами. Однако эффект заметен при небольших порциях — примерно до 200 миллилитров.

Свекольный сок часто советуют людям с повышенным давлением и спортсменам. Он помогает расширять сосуды и улучшать кровообращение. При этом сахара в нём меньше, поэтому иногда допускаются более большие порции.

Клюквенный сок известен как средство против воспалений мочевыводящих путей. Исследования показывают, что такие напитки могут снижать риск инфекций примерно на 30 процентов. Главное условие — сок должен быть натуральным и без сахара.

Сливовый сок помогает пищеварению и может облегчать запоры. Но он довольно сладкий, поэтому врачи советуют не превышать стандартную порцию.

Черничный сок ценят за влияние на память, сердце и сосуды. Хотя специалисты всё равно считают, что ягоды в цельном виде работают лучше.

Главный нюанс — соки почти не содержат клетчатки. Когда фрукты превращают в напиток, сахар усваивается быстрее и может вредить зубам и обмену веществ.

Поэтому диетологи всё чаще повторяют простое правило: сок — это дополнение к рациону, а не замена фруктам.