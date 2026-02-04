Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Один стакан сока в день: какие напитки реально полезны, а какие могут навредить? (1)

Редакция PRESS 4 февраля, 2026 13:28

Азбука здоровья 1 комментариев

Апельсиновый сок утром, яблочный для ребёнка, гранатовый «для здоровья» — соки давно считаются почти обязательной частью рациона. Но врачи всё чаще напоминают: даже полезные напитки требуют меры.

Специалисты говорят — небольшой стакан натурального сока действительно может дать организму витамины, калий, магний и антиоксиданты. Но речь идёт примерно о 150 миллилитрах в день. Если больше — пользы становится меньше, а сахара, наоборот, больше.

При этом разные соки работают по-разному.

Апельсиновый сок поддерживает иммунитет благодаря витамину C и может помогать снижать воспаление и давление. Но если выпивать больше полулитра в день, сахар начинает перекрывать пользу.

Гранатовый сок считается одним из самых насыщенных антиоксидантами. Однако эффект заметен при небольших порциях — примерно до 200 миллилитров.

Свекольный сок часто советуют людям с повышенным давлением и спортсменам. Он помогает расширять сосуды и улучшать кровообращение. При этом сахара в нём меньше, поэтому иногда допускаются более большие порции.

Клюквенный сок известен как средство против воспалений мочевыводящих путей. Исследования показывают, что такие напитки могут снижать риск инфекций примерно на 30 процентов. Главное условие — сок должен быть натуральным и без сахара.

Сливовый сок помогает пищеварению и может облегчать запоры. Но он довольно сладкий, поэтому врачи советуют не превышать стандартную порцию.

Черничный сок ценят за влияние на память, сердце и сосуды. Хотя специалисты всё равно считают, что ягоды в цельном виде работают лучше.

Главный нюанс — соки почти не содержат клетчатки. Когда фрукты превращают в напиток, сахар усваивается быстрее и может вредить зубам и обмену веществ.

Поэтому диетологи всё чаще повторяют простое правило: сок — это дополнение к рациону, а не замена фруктам.

 

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

