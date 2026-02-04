Что делать если человек умер? Пошаговая инструкция Реклама Редакция PRESS 4 февраля, 2026 15:34 Реклама

Что делать в скорбный час, когда пришла весть о смерти близкого? Независимо от того, умер человек дома или в больнице, с первых же минут на помощь вам придет похоронное бюро Angel. Вам нужно только позвонить по круглосуточному телефонному номеру 20080007.

Что делать, если человек умер в больнице?

Если ваш близкий провел последние часы в стационаре, вы получите звонок о его смерти от медсестры или лечащего врача. После этого необходимо прийти в отделение, чтобы получить вещи покойного и справку о его кончине. Это психологически трудный момент, ведь боль от утраты так свежа!

– По желанию семьи покойного мы готовы взять все эти хлопоты на себя, – говорит Анастасия, исполнительный директор похоронного бюро Angel. – Заберем вещи покойного, все необходимые справки и даже оформим свидетельство о смерти, для чего необходимо обратиться в отделение загса.

Работники похоронного бюро перевезут тело усопшего из больницы в специализированный морг, где подготовят его к достойному захоронению.

– Близким достаточно один раз посетить ближайший офис Angel, чтобы договориться об условиях похорон и подписать договор, – поясняет Анастасия. – В следующий раз мы встретимся с ними уже на кладбище в день похорон.

Что делать, если человек умер дома?

Бывает, что человек умирает в родных стенах, причем нередко это происходит стремительно и неожиданно для семьи. Что делать в таком случае?

– В первую очередь близким необходимо вызвать бригаду «скорой помощи», которая зафиксирует факт смерти человека, и поставить в известность семейного врача, – советует Анастасия. – Одновременно можно звонить в похоронное бюро, причем связаться с Angel можно в любое время дня и ночи по телефону 20080007.

Даже если смерть наступила в самый поздний час, дежурные сотрудники Angel в течение часа заберут тело усопшего в морг.

Анастасия поясняет, что сейчас не принято держать покойного дома, как делали наши предки, хотя это и не запрещено. В морге тело будет храниться в самых оптимальных условиях, пока близкие не определятся с датой и условиями похорон.

Если человек умер дома, сотрудники похоронного бюро по желанию семьи также возьмут на себя не только организацию достойных проводов, но и все связанные с этим бюрократические процедуры.

– Единственное, что может сделать только сам близкий покойного, - это обратиться в администрацию кладбища и заключить договор о месте захоронения, – говорит Анастасия.

Что делать, если человек умер за границей?

Многие жители Латвии разъехались по разным странам, но желают быть похоронены на родине, рядом с предками.

– По этой причине мы готовы оказывать услуги репатриации тела, – рассказывает Анастасия. – Мы доставляем усопших в Латвию не только из стран ЕС, но и из других государств. Например, у нас есть опыт репатриации из России, Беларуси, Грузии, Скандинавии и т. п. Также мы готовы перевезти тело из Латвии в другую страну.

Связанные с репатриацией формальности похоронное бюро берет на себя, оно свяжется и с властями страны, где умер житель Латвии, и с больницей, и при необходимости с полицией. Опыт показывает, что тело покойного можно доставить в Латвию (или из Латвии в другую страну) в среднем в течение недели, для этого используют специальный транспорт с холодильной камерой.

– Даже в самых сложных случаях мы готовы организовать достойные проводы вашего близкого человека, – говорит исполнительный директор Angel. – Просто позвоните по номеру телефона 20080007 и получите бесплатную консультацию по всем вопросам.

