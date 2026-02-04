Под Айзклаукле задержали большую партию нелегальных сигарет и троих мужчин

Во время задержания полицейские обнаружили и изъяли 110 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

В момент совершения преступления в Клинтайнской и Иршской волостях полицейские задержали трёх мужчин, родившихся в 1988, 1977 и 1998 годах. По информации полиции, задержанные — жители Даугавпилса.

Продолжается расследование, задержанные помещены в место кратковременного задержания.

Госполиция возбудила уголовное дело. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.