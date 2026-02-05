Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Барташевич после отказа в допуске к гостайне: я никуда не ухожу (1)

© LETA 5 февраля, 2026 11:41

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе для Латвии"/"Латвия на первом месте"), не получивший допуск к работе с гостайной, заявил в социальных сетях, что "никуда не уходит".

После того как было обнародовано решение органов безопасности об отказе Барташевичу в предоставлении допуска, он не отвечал на звонки агентства ЛЕТА. Другим СМИ также не удалось получить его комментарии.

Теперь Барташевич опубликовал заявление в социальных сетях, в котором указал, что "я никуда не ухожу и не отказываюсь от ответственности за данные обещания".

"Мне не стыдно ни за одно решение, которое я принял, исполняя обязанности председателя думы", - заявил мэр города.

Его заместитель и член правления представляемой мэром партии Алексей Стец ранее заявил, что в ближайшее время ситуацию планируется обсудить на заседании фракции и принять коллегиальное решение. В четверг Стец сообщил, что заседание фракции состоится перед внеочередным заседанием думы, которое созвано в 14:00.

Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс ранее заявил, что не будет затягивать решение в отношении Барташевича, не получившего необходимого для работы допуска к государственной тайне.

Министр указал, что закон возлагает на него обязанность запросить разъяснения у не получившего допуск председателя думы, если он сам не уходит в отставку, а продолжает выполнять служебные обязанности.

Отвечая на вопрос, могут ли в данной ситуации разъяснения Барташевича сыграть какую-то роль, Чударс сказал, что пока ему сложно об этом судить, но закон предусматривает подобную процедуру. "Обстоятельства очевидны, в то же время в установленный срок нужно получить разъяснения", - сказал министр.

Чударс пообещал не затягивать с принятием решения по этому вопросу. Разъяснений от Барташевича он будет ждать до начала следующей недели и немедленно после наступления срока для их предоставления примет решение.

Вопрос может быть рассмотрен 10 февраля, сказал министр, добавив, что пока от мэра Резекне не поступало никаких сообщений.

Ранее в связи с тем, что Служба государственной безопасности (СГБ) отказала Барташевичу в предоставлении специального допуска к гостайне, министр потребовал его отставки. В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен предоставить министру письменные разъяснения, после чего министр примет решение о дальнейших шагах.

Как сообщалось, Барташевич обвиняется по уголовному делу о разглашении информации ограниченного доступа и в том, что в течение 16 лет умышленно не указывал в своих декларациях государственного должностного лица сведения о приобретенном за границей имуществе и других доходах в крупном размере. Видземский районный суд в Гулбене планирует продолжить рассмотрение дела Барташевича 24 марта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 14:23

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 13:15

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

Важно 12:13

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 12:08

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (1)

Важно 11:58

Важно 1 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (1)

Важно 11:44

Важно 1 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать