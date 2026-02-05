После того как было обнародовано решение органов безопасности об отказе Барташевичу в предоставлении допуска, он не отвечал на звонки агентства ЛЕТА. Другим СМИ также не удалось получить его комментарии.

Теперь Барташевич опубликовал заявление в социальных сетях, в котором указал, что "я никуда не ухожу и не отказываюсь от ответственности за данные обещания".

"Мне не стыдно ни за одно решение, которое я принял, исполняя обязанности председателя думы", - заявил мэр города.

Его заместитель и член правления представляемой мэром партии Алексей Стец ранее заявил, что в ближайшее время ситуацию планируется обсудить на заседании фракции и принять коллегиальное решение. В четверг Стец сообщил, что заседание фракции состоится перед внеочередным заседанием думы, которое созвано в 14:00.

Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс ранее заявил, что не будет затягивать решение в отношении Барташевича, не получившего необходимого для работы допуска к государственной тайне.

Министр указал, что закон возлагает на него обязанность запросить разъяснения у не получившего допуск председателя думы, если он сам не уходит в отставку, а продолжает выполнять служебные обязанности.

Отвечая на вопрос, могут ли в данной ситуации разъяснения Барташевича сыграть какую-то роль, Чударс сказал, что пока ему сложно об этом судить, но закон предусматривает подобную процедуру. "Обстоятельства очевидны, в то же время в установленный срок нужно получить разъяснения", - сказал министр.

Чударс пообещал не затягивать с принятием решения по этому вопросу. Разъяснений от Барташевича он будет ждать до начала следующей недели и немедленно после наступления срока для их предоставления примет решение.

Вопрос может быть рассмотрен 10 февраля, сказал министр, добавив, что пока от мэра Резекне не поступало никаких сообщений.

Ранее в связи с тем, что Служба государственной безопасности (СГБ) отказала Барташевичу в предоставлении специального допуска к гостайне, министр потребовал его отставки. В случае, если Барташевич не согласится уйти с должности, в течение пяти рабочих дней он должен предоставить министру письменные разъяснения, после чего министр примет решение о дальнейших шагах.

Как сообщалось, Барташевич обвиняется по уголовному делу о разглашении информации ограниченного доступа и в том, что в течение 16 лет умышленно не указывал в своих декларациях государственного должностного лица сведения о приобретенном за границей имуществе и других доходах в крупном размере. Видземский районный суд в Гулбене планирует продолжить рассмотрение дела Барташевича 24 марта.