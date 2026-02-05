15 000 солдат хватит Путину, чтобы захватить Балтию? WSJ о результатах военных игр

«По нашим оценкам, Россия сможет перебросить значительные военные силы в течение года, — заявил в интервью министр обороны Нидерландов Рубенс Брекельманс. - Мы видим, что они уже формируют стратегические резервы и расширяют свое присутствие на границах НАТО». В то же время в СМИ отмечается, что наиболее очевидными целями России являются бывшие страны СССР – Литва, Латвия и Эстония.

В декабре 2023 года немецкая газета «Die Welt» совместно с Центром военных игр Университета имени Гельмута Шмидта организовала учения, в ходе которых была смоделирована российское вторжение в Литву. В сценарии, который разворачивался в октябре 2026 года, участвовали 16 бывших высокопоставленных чиновников Германии и НАТО, политиков и экспертов по безопасности.

В ходе учений Россия использовала гуманитарный кризис в Калининградском анклаве, чтобы захватить стратегически важный город Мариямполе в Литве. Заявления России о «гуманитарной миссии» удержали США от применения статьи 5 НАТО. Германия промедлила, а Польша, хотя и мобилизовала силы, не перебросила их через границу. Бригада, уже дислоцированная в Германии, не участвовала в операции, поскольку Россия использовала дроны для минирования подъездных путей.

В результате Россия за несколько дней захватила контроль над странами Балтии с помощью всего лишь 15 000 солдат.

В реальной жизни Литва и ее союзники получили бы своевременные предупреждения от разведывательных служб, поэтому такой сценарий был бы трудно реализуем, подчеркивает начальник штаба литовских вооруженных сил, адмирал Гедриус Пременецкас. По его словам, даже без помощи союзников Литва – с 17 000 солдат в мирное время и 58 000 после мобилизации – смогла бы противостоять ограниченной угрозе в Мариямполе.

Кроме того, Россия должна учитывать высокие ставки: «Если Россия начнет действовать, НАТО должно четко заявить, что в таком случае она потеряет Калининград».

Как подчеркивают СМИ, Россия, скорее всего, не будет пытаться начать длительную войну на уничтожение против НАТО, как это происходит в Украине. «Длительная война была бы катастрофой для России, потому что мы превосходим ее в производстве и мобилизации, – объясняет норвежский подполковник Амунд Осфлатен. - Поэтому, если они что-то и будут делать, то на начальном этапе — чтобы занять позиции, которые потом можно будет легко защитить».

«The Economist» пишет: если в 2027 году Россия нападет на какую-либо страну НАТО, например, Латвию, и Соединенные Штаты откажутся вступать в войну, Европа сможет сопротивляться только в краткосрочном конфликте. Аналитики «Института по изучению войны» подчеркивают: хотя Путин обещает не нападать на ЕС и НАТО, ему нельзя доверять — Россия неоднократно доказывала свою готовность игнорировать международные соглашения в своих интересах.