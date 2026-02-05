Руководителей Нагорного Карабаха приговорили к пожизненному заключению: суд в Баку

Бывшего президента Араика Арутюняна, который возглавлял Нагорно-Карабахскую республику с мая 2020 по 1 сентября 2023 года, приговорили к пожизненному лишению свободы, как и запрашивало обвинение. Такие же сроки получили бывший командующий армией обороны непризнанной республики Левон Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян и бывший глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Еще двоих бывших президентов республики, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, приговорили к 20 годам лишения свободы. «Азертадж» отмечает, что, хотя обвинения в отношении обоих предполагают пожизненное, такой приговор не может быть вынесен, поскольку подсудимым исполнилось 65 лет.

Всего по делу проходят 15 человек. Власти Азербайджана обвинили их в ряде преступлений «против мира и человечности» — в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других.

Осенью 2023 года в результате однодневной военной операции Азербайджан вернул себе полный контроль над Нагорным Карабахом — регионом, который в начале 1990-х провозгласил себя независимой республикой Арцах, но так и не был признан ни одной страной в мире, включая Армению, под контролем которой он был до этого. В результате азербайджанской операции Нагорный Карабах объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года, а его военно-политическое руководство (и в том числе премьер-министр Рубен Варданян) было задержано Службой госбезопасности Азербайджана. Десятки тысяч армян, живших в Нагорном Карабахе, были вынуждены бежать из региона.