Добраться до Риги на электричке она пыталась дважды: жительница Тукумса о новых поездах

© LETA 5 февраля, 2026 12:00

Два года назад зимой начали курсировать новые электропоезда "Vivi", что на несколько месяцев практически парализовало железнодорожное движение. Рейсы электропоездов задерживаются и нынешней зимой, и это вызывает опасения, удалось ли адаптировать произведенные чешской компаний "Škoda Vagonka" 32 поезда к латвийским условиям.

В АО "Pasažieru vilciens" (PV), которое перевозит пассажиров по железной дороге на поездах под брендом "Vivi", пытаются развеять эти опасения.

Жительница Тукумса, которая работает в Риге, рассказала "Latvijas Avīze" о своей недавней поездке на электричке.

Обычно женщина ездит в столицу на автомобиле, но машина оказалась в сервисе, поэтому она решила воспользоваться поездом.

Добраться до Риги на электричке она пыталась дважды, но оба раза безуспешно.

В субботу, 31 января, запланированная поездка всей семьей на поезде со станции Тукумс I (в 13:50) превратилась в утомительное ожидание и закончилась возвращением домой. Сначала на станции сообщили о небольшом опоздании, а далее отклонение от графика только увеличивалось.

Аналогично закончилась и ее поездка на работу в Ригу утром 2 февраля. Поезд, который должен был отправиться со станции Тукумс I в 6:04, так и не появился. Женщина вернулась домой и воспользовалась возможностью удаленной работы.

"На поезда полагаться нельзя", - заключает жительница Тукумса, добавляя, что в "старые времена в поездах через все щели дул ветер, снег и так далее, но они ходили по расписанию". При этом она не теряет надежды, что ситуация улучшится и железная дорога вернет свое главное преимущество - пунктуальность.

В PV признали, что в понедельник движение поездов задерживалось на нескольких линиях. Рейс Тукумс II - Рига в 5:46 был отменен по техническим причинам.

На Тукумсской линии и на станции Земитаны идут ремонтные работы и ограничена доступность путей, поэтому любые сбои в движении одного поезда влияют на последующие рейсы.

На участках Рига-Приедайне и Рига-Елгава в понедельник утром для перевозки пассажиров использовались дизельные поезда.

В настоящее время график движения обеспечивают 24 из 32 электропоездов "Škoda Vagonka".

"Новые электропоезда адаптированы к климатическим условиям Латвии, в том числе к зимнему периоду. Их эксплуатация в зимний сезон подтверждает, что техническое состояние поездов соответствует требованиям", - заявила представитель PV Сигита Паула, отметив, что при этом следует учитывать, что на движение поездов на отдельных участках могут влиять внешние факторы, не связанные с техническим состоянием поездов.

(Latvijas Avīze)

