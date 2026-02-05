Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Похоже, русские считают страдания своей судьбой: Пуданс (6)

© LETA 5 февраля, 2026 17:36

Латышские СМИ 6 комментариев

LETA

Украина может быть вынуждена пойти на уступки на мирных переговорах, согласиться на временные решения, а затем попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путем, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс в интервью ЛЕТА.

Говоря о способности Украины противостоять агрессору, Пуданс отметил, что способность украинцев к сопротивлению зависит от поддержки западных стран, поэтому поддержку необходимо продолжать. При этом он указал, что западные страны «не могут предоставить людей», и Украине самой предстоит принимать «болезненные решения» о том, как мобилизовать и мотивировать дополнительных людей.

В свою очередь, западные страны должны продемонстрировать поддержку и оказать физическую помощь, чтобы Украина располагала оружием, с помощью которого сможет нанести ущерб своим противникам, заявил Пуданс. Украинцы сами многое делают для обеспечения себя оружием, но для этого также необходимы компоненты, предоставляемые западными странами, отметил командующий НВС.

«То, что мы сейчас слышим о мирных переговорах, показывает, что достижение прекращения огня отвечает интересам Украины, чтобы не затягивать войну. К сожалению, мы должны понимать, что Украине, возможно, придется пойти на какие-то уступки, согласиться на временные решения, а затем попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Надеюсь, Россия тоже согласится на это», — подчеркнул Пуданс.

Он выразил некоторый оптимизм по поводу сообщений о том, что у России в какой-то момент могут закончиться ресурсы. «Россия начнет говорить об этом только тогда, когда станет ясно, что общество в какой-то момент может перейти на другую сторону и начать протестовать», — сказал командующий НВС.

Комментируя тот факт, что война в Украине длится дольше той, что в советское время называлась Великой Отечественной войной, и то, что российское общество способно смириться с этими потерями, Пуданс сказал, что это, вероятно, и есть национальная идентичность.

Он отметил, что этот вопрос также обсуждался латвийскими исследователями в Академии обороны. Например, Пуданс сослался на теорию, выдвинутую исследователем в области безопасности Томом Ростоком, о «стратегии страданий» российского населения.

«Если присмотреться, так оно и есть. Это было видно во время так называемой Великой Отечественной войны в годы Второй мировой войны. Человек для них ничего не значит, они готовы терпеть и терпеть. Крестьяне были готовы терпеть все, что делали их цари и вожди. Похоже, это не изменилось — они готовы терпеть и сейчас. Это основано на образовании, истории, традициях. Возможно, они считают это своей судьбой, своим призванием - страдать», — сказал Пуданс.

На вопрос о причинах и силах, которые могли бы свергнуть российского диктатора Владимира Путина, Пуданс кратко ответил, что это под силу самому российскому народу.

«Конечно, многое остается за кадром. Возможно, это где-то происходит, но, к сожалению, Россия обладает огромными возможностями для быстрого подавления всего этого. Так было и в советские времена, так же и в случае с подводной лодкой «Курск», — подчеркнул Пуданс.

