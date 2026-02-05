«Неэротичное фото сексуальной жизни»: Мария Захарова о замерзающих в Киеве (ФОТО)

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова 3 февраля высмеяла в своем микроблоге X посла ЕС в Киеве Катарину Матернову, назвав обнародованное последней фото, где она во время очередной атаки РФ сидит на матрасе в ванной комнате своего киевского отеля, "неэротичным фото (ее. - Ред.) сексуальной жизни".

В среду, 4 февраля, Матернова, написала в Facebook, что причина нападок Захаровой на нее в том, что она открыто говорит об ужасах, которые несут атаки РФ на Украину.

В своем посте Захарова упрекает ЕС в том, что он якобы годами не интересовался судьбами людей в Донбассе, а сейчас "спонсирует бойню" в Украине.

"Когда рупор агрессора, ведущего войну, сексуализирует фотографию женщины, укрывающейся от российских ракет и дронов, это ничего не говорит ни обо мне, ни о Европейском Союзе, - но говорит все о режиме, который представляет Мария Захарова", - ответила на это Матернова.

При этом она напомнила, что провела ночь в ванной комнате, поскольку Киев подвергся очередной массированной атаке РФ с применением дронов и ракет. "Миллионы украинцев по той же причине уже четыре года спят в подвалах, коридорах и бомбоубежищах", - констатировала она.

"В замерзающих квартирах, уничтоженных детских садах или больницах, оставленных без отопления при температуре -23 градуса, нет ничего "эротичного". Нет ничего смешного в использовании зимы в качестве оружия массового уничтожения. Высмеивание страданий мирного населения - это не дипломатия. Это чистая пропаганда, сбросившая с себя облачение человечности", - подчеркивает европейский дипломат.

В заключение Катарина Матернова заявляет, что ничто не заставит ее прекратить рассказывать миру об ужасах, которые Россия причиняет Украине.

Атаки России на Украину

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 февраля Россия атаковала Украину 105 БПЛА, в том числе около 70 типа Shahed. Они были запущены с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из Донецка и с мыса Чауда в аннексированном Крыму.

К утру было сбито или подавлено 88 дронов на севере, юге и востоке страны, следует из сводки. В то же время были зафиксированы попадания 17 ударных БПЛА на 14 локациях и падение обломков на 5 локациях, следует из сводки.

4 февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совещания по чрезвычайной ситуации в энергетике страны сообщила, что с начала 2016 года ВС РФ совершили 217 атак на украинскую энергосистему.