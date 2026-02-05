Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Неэротичное фото сексуальной жизни»: Мария Захарова о замерзающих в Киеве (ФОТО)

© Deutsche Welle 5 февраля, 2026 15:06

Мир

"В замерзающих квартирах, уничтоженных детских садах или больницах, оставленных без отопления при температуре -23 градуса, нет ничего "эротичного", - указала Матернова в ответ на пост Захаровой.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова 3 февраля высмеяла в своем микроблоге X посла ЕС в Киеве Катарину Матернову, назвав обнародованное последней фото, где она во время очередной атаки РФ сидит на матрасе в ванной комнате своего киевского отеля, "неэротичным фото (ее. - Ред.) сексуальной жизни". 

В среду, 4 февраля, Матернова, написала в Facebook, что причина нападок Захаровой на нее в том, что она открыто говорит об ужасах, которые несут атаки РФ на Украину.

В своем посте Захарова упрекает ЕС в том, что он якобы годами не интересовался судьбами людей в Донбассе, а сейчас "спонсирует бойню" в Украине.

"Когда рупор агрессора, ведущего войну, сексуализирует фотографию женщины, укрывающейся от российских ракет и дронов, это ничего не говорит ни обо мне, ни о Европейском Союзе, - но говорит все о режиме, который представляет Мария Захарова", - ответила на это Матернова.

При этом она напомнила, что провела ночь в ванной комнате, поскольку Киев подвергся очередной массированной атаке РФ с применением дронов и ракет. "Миллионы украинцев по той же причине уже четыре года спят в подвалах, коридорах и бомбоубежищах", - констатировала она.

"В замерзающих квартирах, уничтоженных детских садах или больницах, оставленных без отопления при температуре -23 градуса, нет ничего "эротичного". Нет ничего смешного в использовании зимы в качестве оружия массового уничтожения. Высмеивание страданий мирного населения - это не дипломатия. Это чистая пропаганда, сбросившая с себя облачение человечности", - подчеркивает европейский дипломат.

В заключение Катарина Матернова заявляет, что ничто не заставит ее прекратить рассказывать миру об ужасах, которые Россия причиняет Украине.

Атаки России на Украину

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 февраля Россия атаковала Украину 105 БПЛА, в том числе около 70 типа Shahed. Они были запущены с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из Донецка и с мыса Чауда в аннексированном Крыму.

К утру было сбито или подавлено 88 дронов на севере, юге и востоке страны, следует из сводки. В то же время были зафиксированы попадания 17 ударных БПЛА на 14 локациях и падение обломков на 5 локациях, следует из сводки.

4 февраля премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совещания по чрезвычайной ситуации в энергетике страны сообщила, что с начала 2016 года ВС РФ совершили 217 атак на украинскую энергосистему.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

