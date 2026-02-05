Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва «висит» у нас на шее: Рунгайнис — о ценах на электричество

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 16:03

LETA

Предприниматель, инвестор, член правления ассоциации «Latvijas formula 2050» Гиртс Рунгайнис в дискуссии TV24 «Kārtības rullis» напомнил, что нужно не поддерживать людей, живущих в бедности, а дать им возможность зарабатывать, пишет nra.lv.

«На мой взгляд, самая большая проблема заключается в том, что Литва «висит» у нас на шее и поднимает цены на электроэнергию, так же как мы долгое время субсидировали Эстонию в цене на газ, фактически десятилетиями, потому что у них цены на газ были ниже, хотя они брали его прямо из Инчукалнса», – считает Г. Рунгайнис.

Может быть, выход заключается в том, чтобы наполнить хранилище в Инчукалнсе дешевым газом? Или, может быть, «Latvenergo» могла бы «не выкачивать» деньги, чтобы пополнять государственный бюджет Латвии, а компания могла бы платить «зерном», предлагая экономике дешевую электроэнергию? Может быть, жители должны надеяться на государственную поддержку в виде пособий?

Если мы уже находимся в едином европейском рынке, нам нужно искать решения, но вопрос в том, для чего ты это используешь. С популистской точки зрения можно сказать, что вы даете людям, но реальность такова, что для роста экономики и получения доходов людьми необходимо не поддерживать людей, живущих в бедности, а дать им возможность зарабатывать, а для этого нужно создавать рабочие места.

Это означает, что предприниматели должны иметь выгодные условия, чтобы они создавали рабочие места, чтобы делались инвестиции и все это работало, сказал Г. Рунгайнис. Инвестор считает, что нужно выбрать другой механизм, и ясно, что есть вещи, которые можно улучшить.

