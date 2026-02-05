Опять: Сейм рассмотрит очередной запрос об отставке Силини

На этот раз требование об отставке Силини подала партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Это уже шестое требование об отставке премьер-министра.

Оппозиция требует отставки премьера в связи с "требованием о приеме мигрантов в Латвии", с "фактическим провалом политического надзора" за проектом "Rail Baltica", а также показателями экономического развития страны, которые ЛПМ считает слабыми.

Уже сообщалось, что в начале этого года отставки Силини требовало Национальное объединение за выделение государственного финансирования на русскоязычный контент общественного СМИ.

Тогда за отставку премьера проголосовали 18 депутатов, 48 были против, а 15 депутатов - от ЛПМ и партии "За стабильность" - не приняли участия в голосовании.

