Учёные предупредили о климатическом ударе: «Этот кризис нельзя будет спасти деньгами!»

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 10:22

Наука 0 комментариев

Климат может ударить не только по погоде, но и по кошелькам всего мира — и намного сильнее, чем финансовый кризис 2008 года. К такому выводу пришли международные эксперты после анализа экономических прогнозов.

Учёные заявили, что правительства и банки до сих пор рассчитывают будущее по моделям, которые просто не учитывают катастрофические погодные события. А именно они могут стать главной угрозой мировой экономике.

По данным исследователей Университета Эксетера и аналитиков Carbon Tracker, планета быстро движется к потеплению примерно на два градуса. Это увеличивает риск экстремальных явлений — разрушительных штормов, масштабных засух, наводнений и даже изменений океанических течений.

Эксперты предупреждают: такие события способны запускать цепную реакцию проблем — от разрушения сельского хозяйства до обрушения национальных экономик.

«Мы не говорим о лёгких экономических трудностях», — отметил один из авторов исследования Джесси Абрамс. По его словам, климатические кризисы могут вызвать последствия, которые сложно будет остановить.

Специалисты подчёркивают, что после финансовых потрясений страны обычно могут восстановиться. Но если разрушатся экосистемы, вернуть всё обратно будет намного сложнее.

Отдельно исследователи обращают внимание на неожиданный факт. После стихийных бедствий экономика иногда показывает рост — из-за огромных расходов на восстановление. Однако реальные потери общества при этом могут быть гораздо серьёзнее.

Ранее актуарии подсчитали, что во второй половине века климатические потрясения способны сократить мировой объём экономики почти наполовину.

Учёные также отмечают, что больше всего ущерба наносят не постепенные изменения температуры, а резкие погодные катастрофы — сильная жара, наводнения и засухи.

Исследование подготовлено с участием десятков климатологов из США, Европы, Китая и других стран. Специалисты считают, что климатические риски становятся всё менее предсказуемыми, а последствия могут затронуть практически все сферы жизни.

 

