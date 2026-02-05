Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тут вам не Европа! Британских туристов выслали из Индии за попытку расклеить плакатики «Free Palestine»

Редакция PRESS 5 февраля, 2026 11:27

Мир 0 комментариев

В индийском городе Пушкар двое граждан Великобритании были вынуждены в срочном порядке покинуть страну после участия в политической акции, нарушающей условия их пребывания. Иностранцы, прибывшие в Индию по туристическим визам, занимались расклейкой наклеек с лозунгами «Free Palestine» и «Boycott Israel» в общественных местах города.

После жалоб местных жителей полиция установила личности нарушителей и доставила их для разбирательства. В ходе проверки было установлено, что действия британцев напрямую противоречат индийскому миграционному законодательству: туристическая виза категорически запрещает любую форму политической агитации, уличного активизма или участия в кампаниях, способных нарушить общественный порядок.

Власти аннулировали визы иностранцев и вручили им официальное уведомление «Leave India notice», обязывающее немедленно покинуть территорию страны. Материалы были переданы в миграционные службы, а в случае отказа выполнить предписание туристам грозили бы принудительная депортация и возможный запрет на повторный въезд в Индию.

Индийские СМИ подчёркивают, что Пушкар является религиозным и туристическим центром, а также популярным местом отдыха иностранных гостей, включая граждан Израиля. В этом контексте любые политические акции, особенно со стороны иностранцев, рассматриваются властями как потенциальная угроза общественной стабильности и межобщинного мира.

Отмечается, что инцидент был решён в административном порядке, однако полиция действовала жёстко и оперативно, дав понять, что Индия не намерена превращаться в площадку для импортируемых политических конфликтов и уличной пропаганды под прикрытием туризма.

Британские СМИ, освещая произошедшее, указывают на международный контекст войны на Ближнем Востоке, однако признают, что решение индийских властей было основано исключительно на нарушении визовых правил, а не на оценке политических взглядов задержанных.

Индийская сторона, в свою очередь, напомнила, что иностранные граждане обязаны уважать местные законы и традиции, а попытки использовать страну как арену для политических акций будут пресекаться без оглядки на гражданство и происхождение нарушителей.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
Важно

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

