Певица умерла после укуса змеи — лекарство искали по аптекам

Последнее сообщение друзьям было коротким: «Пожалуйста, приходите».

По словам близких, девушка проснулась утром от укуса в руку. Позже в её квартире нашли сразу двух змей, одна из них оказалась коброй. Артистку срочно доставили в больницу, однако необходимое противоядие оказалось недоступным.

Родственники утверждают, что в первой клинике препарата не было. Позже певицу перевели в федеральный медицинский центр, где лечение начали, но состояние резко ухудшилось. Друзья рассказали, что врачам срочно понадобились дополнительные лекарства, и пока их пытались купить в аптеке, девушка умерла.

Нвангене выступала под сценическим именем Nanyah. Она участвовала в популярном музыкальном шоу в 2021 году и готовилась к первому сольному концерту. Коллеги называли её восходящей звездой.

История вызвала бурные споры о лечении укусов змей. По данным специалистов, такие укусы убивают одного человека примерно каждые пять минут в мире. Ежегодно погибают до 138 тысяч человек, ещё около 400 тысяч получают тяжёлые последствия для здоровья.

В Нигерии обитает 29 видов змей, почти половина из них ядовитые. Медики и международные организации предупреждают, что большинство смертей можно предотвратить при быстром введении противоядия. Этот препарат входит в список жизненно необходимых лекарств.

При этом специалисты отмечают перебои с поставками, нехватку оборудования и подготовленных медработников во многих странах.