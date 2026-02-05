Ребенка вчера рвало, сегодня мать снова ведет его в сад: злит поведение некоторых родителей

Вопрос об этичности ситуации, когда родитель оставляет больного ребенка в садике, чтобы самому не потерять работу - время от времени всплывает в соцсетях. Лиене в Threads недавно рассказала, как какая-то мама привела ребенка в садик на следующий день после того, как у него была рвота.

«Одна из матерей, чей ребенок посещает наш детский сад, привела своего ребенка на следующий же день после того, как его рвало.

У врача они не были, только личное наблюдение матери о том, что ребенку стало лучше. Теперь заболели ещё четверо детей из этой группы. Я понимаю, что подобные случаи не редкость, но все же… Если вы знаете, что ваш ребенок - нулевой пациент - оставьте его дома хотя бы на пару дней», - призывает Лиене.

Некоторые родители считают, что слабое звено в этой истории - воспитатель, который не должен принимать в группу ранее болевших детей - без справки.

«В этом смысле я рада, что у моего сына замечательная воспитательница, которая больше не боится вслух говорить, что не следует водить больных детей в детский сад», — пишет Герда.

А, например, Илута решительно осуждает действия родителей: «Вечный позор матерям, которые отправляют больных детей в детские сады и школы. Как же они не любят своих детей в первую очередь».

«Нехорошо отправлять в детский сад ребенка, который еще плохо себя чувствует. Но вся штука в том, что, пока этого ребенка рвало, он уже успел обляпать остальных четырех детей. И не только этих четверых, а всех остальных», — делится своими мыслями Синтия.

Но бывает не всё так однозначно. Например, у Адрианы был похожий случай с совершенно другим финалом:

«У нас был случай, когда утром ребенок чувствовал себя хорошо, пришёл в садик и его вырвало.

Мы немедленно забрали его из садика, но рвота больше не повторялась, он чувствовал себя хорошо. После консультации с воспитателем я отвела его в садик на следующий день, никто не заболел больше — кто знает, от чего была рвота».

По данным информационного агентства LETA, как и в другие сезоны, на прошлой неделе наблюдалась более высокая заболеваемость гриппом среди детей младше 14 лет, особенно в возрастной группе от 5 до 14 лет.