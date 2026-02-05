Специальные предложения ко Дню святого Валентина! Приобретите MS Office 2021 Pro и Win 11 Pro всего за 13 €! Один платеж, чтобы пользоваться всю жизнь! Реклама Редакция PRESS 5 февраля, 2026 11:04 Реклама

Как-то, несмотря на то, что кажется, что праздники только что прошли, уже пришло время покупать еще больше подарков. Независимо от того, вместе ли вы четыре месяца или четыре года, покажите ему, что вы его цените, небольшим знаком любви в этот День святого Валентина. Ключ MS — идеальный подарок для любого, как для заядлого геймера, так и для новичка в компьютерах. Если вы тоже так думаете, быстро перейдите по ссылке Keysoff Valentine's Day Sale, чтобы приобрести ключи Office и WinOS по невероятно низким ценам!

Если говорить о MS Office Pro 2021, то за единовременную плату в размере 30,55 € вы получите пожизненный доступ ко всем стандартным программам. Речь идет о Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote и Teams (все бесплатно). Эта лицензия не только сэкономит вам дополнительные расходы, но и обеспечит доступ ко всем инструментам и функциям, а также к версии MS Office, разработанной для обеспечения интуитивной помощи пользователям с помощью ленточного интерфейса. Независимо от того, создаете ли вы документы или сотрудничаете с коллегами, Office 2021 Pro обеспечивает непревзойденную ценность для офисной продуктивности. Конечно, Win 11 Pro, еще один флагман MS, тоже не шуточный продукт — в конце концов, хорошее программное обеспечение требует хорошей операционной системы. После обновления до Win 11 Pro ваше устройство будет работать безупречно. И это обновление стоит всего 13,55 €, по сравнению с обычной ценой 199 €! Купите идеальные технологические подарки, чтобы сделать этот сезон особенным. Зачем платить больше за то же самое?

Невероятно дешево и по-настоящему! 100% оригинальные лицензии MS Office!

Самое выгодное предложение от MS! Пожизненные лицензии WinOS по рекордно низкой цене!

Праздничный набор радости! Купите два и сэкономьте много! (Код скидки: SKK62)

Достигнута минимальная цена! Оборудуйте свое предприятие по более низкой цене!

Получите доступ ко всему — от программ для графического дизайна и видеомонтажа до сред программирования и систем баз данных — и все это по революционным для отрасли ценам. Эти инновационные предложения ограничены по времени — внедряйте инновации сейчас или рискуйте заплатить более высокие цены позже!

Откройте для себя больше инструментов>>>

Keysoff предлагает не только отличные продукты, но и превосходное послепродажное обслуживание. При покупке у Keysoff вам также предлагается пожизненное послепродажное обслуживание. Теперь у вас есть отличная возможность сэкономить деньги, улучшив свой компьютер с помощью этого замечательного предложения. За свои высококачественные продукты и профессиональные услуги Keysoff получил 900 отзывов от реальных пользователей TrustPilot со средней оценкой 4,9 и 98% удовлетворенностью клиентов. Круглосуточная техническая поддержка и пожизненная гарантия. Напишите Keysoff: service@keysoff.com.

Как это может быть так дешево? Что вам нужно знать об этом?