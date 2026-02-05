Врачи ошарашили: до 90% инсультов можно предотвратить — названы простые шаги

Эксперты подчёркивают: главный фактор риска — возраст. Большинство инсультов действительно происходит после 70 лет. Однако специалисты фиксируют тревожную тенденцию: инсульты всё чаще случаются у людей моложе 55 лет.

Одной из ключевых причин называют повышенное давление. По оценкам специалистов, оно играет роль примерно в половине всех инсультов. Давление создаёт нагрузку на сосуды мозга, что может привести либо к кровоизлиянию, либо к образованию тромбов.

При этом медики называют несколько привычек, которые могут существенно снизить риск.

Прежде всего — регулярная проверка давления. Опасным обычно считается показатель от 140/90 и выше при стабильных измерениях.

Врачи также советуют не игнорировать профилактические медосмотры после 40 лет. Во время таких проверок часто выявляются скрытые проблемы с сердцем и сосудами.

Большое значение имеет движение. Специалисты отмечают, что для здоровья сосудов не обязательно заниматься интенсивным спортом — обычные прогулки или работа в саду уже считаются полезной нагрузкой.

Ещё один фактор — соль. Её избыток напрямую влияет на давление. Особенно много соли может скрываться в полуфабрикатах, готовых супах и переработанном мясе.

Отдельно врачи предупреждают о курении. По их словам, токсины повреждают сосуды, но после отказа от сигарет риск инсульта начинает снижаться почти сразу, а через несколько лет может уменьшиться значительно.

Вред может нанести и алкоголь, особенно эпизодическое употребление в больших количествах. Также специалисты обращают внимание на влияние наркотических веществ.

Ещё одна скрытая угроза — нарушение сердечного ритма, известное как фибрилляция предсердий. Оно может увеличивать вероятность инсульта в несколько раз и нередко проходит без заметных симптомов.

Медики подчёркивают, что инсульт может случиться в любом возрасте — но всё чаще разговор о нём начинается задолго до появления первых симптомов.





