Рак научился «разговаривать» с мозгом: опухоли могут отключать защиту организма !

Работу опубликовали в научном журнале Nature. Эксперименты проводились на мышах с раком лёгких.

Исследователи выяснили, что опухоли способны привлекать к себе нервные клетки и использовать их как канал связи с мозгом. Через такую связь в мозг отправляется сигнал, который снижает активность иммунных клеток, уничтожающих рак.

По словам учёных, опухоль фактически перехватывает естественные сигналы организма и использует их в собственных интересах.

Во время экспериментов исследователи отключили определённые нервные клетки с помощью генетических методов. После этого рост опухолей сократился более чем на 50%.

Специалисты давно знали, что нервные клетки присутствуют внутри опухолей, однако понять их роль долгое время не удавалось. Одной из причин была сложность изучения нейронов — их структура и расположение сильно затрудняют анализ.

Учёные отмечают, что периферическая нервная система остаётся одной из наименее изученных областей в онкологии. Новое исследование показывает, что она может играть гораздо более важную роль в развитии болезни, чем считалось раньше.

Работа пока проводилась только на животных, однако специалисты считают, что открытие может помочь в поиске новых методов лечения рака в будущем