Что вы тянете? Чиновникам придется быстрее отвечать на жалобы жителей

Изменения устанавливают, что ответ на заявление по существу должен быть дан в разумный срок, но не позднее чем в течение десяти рабочих дней. До сих пор органы были обязаны предоставить ответ в течение месяца с момента получения заявления.

Если для подготовки ответа ведомству потребуется получить дополнительную информацию, связаться с другими учреждениями или проанализировать и обработать информацию большого объема, ответ должен быть подготовлен в течение месяца, предполагают изменения.

Кроме того, поправки определяют, что учреждение сможет переслать заявление, не входящее в его компетенцию, другому учреждению в течение пяти рабочих дней, уведомив об этом заявителя. Сейчас этот срок составляет семь рабочих дней. В случаях, когда это будет более целесообразно, учреждение сможет не пересылать заявление, а информировать заявителя, куда ему надо обращаться по конкретному вопросу.

Изменения призваны сократить бюрократию при рассмотрении заявлений, упростить и ускорить процесс, отметили депутаты.

Указанные изменения вступят в силу 1 марта.