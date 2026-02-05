Не дайте замерзнуть: рижан просят жертвовать теплую одежду

Также особенно востребованы теплые одеяла. Они необходимы мобильной бригаде Рижского приюта, которая раздает одеяла людям, отказывающимся ночевать в приютах и предпочитающим оставаться в садовых домиках или подобных местах.

Просьба жертвовать чистую, неповрежденную одежду в хорошем состоянии, которая пригодна для дальнейшего использования. Это позволяет оказать практическую и немедленную помощь людям, которым в зимний период не хватает теплых вещей.

За последние сутки в шести приютах Риги ночевали 596 человек. В настоящее время количество мест во всех шести приютах столицы является достаточным.

Куда передать пожертвования

Теплую одежду, обувь, одеяла можно передать в Рижский приют по адресам ул. Латгалес, 208 и ул. Католю, 57 в любое время суток - достаточно позвонить в дверь и передать вещи дежурному.