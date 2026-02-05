Восьмой месяц подряд: Европейский Центробанк не меняет процентные ставки

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено сохранить ставку по депозитам овернайт на уровне 2%, ставку по основным операциям рефинансирования — 2,15%, а ставку по кредитам овернайт — 2,4%.

Эти ставки действуют с 11 июня 2025 года.

«Совет сегодня решил не менять три основные процентные ставки ЕЦБ. Экономика сохраняет устойчивость в сложной глобальной среде», — говорится в заявлении ЕЦБ. Экономику поддерживают низкий уровень безработицы, стабильные балансы частного сектора и благоприятный эффект ранее проведенного снижения ставок. При этом перспективы остаются неопределенными из-за напряженности в мировой торговле и геополитической напряженности.

ЕЦБ заявил, что совет готов скорректировать все инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.

Борясь с растущими ценами, ЕЦБ летом 2022 года впервые за 11 лет повысил базовые процентные ставки. Повышения продолжались до сентября 2023 года.

С июня 2024 года ЕЦБ начал снижать ставки из-за достигнутого прогресса в борьбе с инфляцией. Снижения продолжались до июня 2025 года. С июля 2025 года ЕЦБ ставки не меняет.