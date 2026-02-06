«Сильный хлопок и дом затрясся»: подробности взрыва продуктового магазина

Как сообщает программа «Degpunktā», происшествие заметно нарушило привычную жизнь местных жителей. «Раздался сильный хлопок — дом затрясся. Я не сразу поняла, что случилось, затем услышала сирены», — рассказала жительница соседнего дома Даце. И полиция, и жители связывают произошедшее с проблемами электроснабжения: в тот день в поселке планировалось отключение электричества, а возле магазина, по словам очевидцев, работал генератор.

Руководитель Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции Ансис Зандерс подтвердил, что по первоначальной информации есть основания считать, что взорвался именно отопительный котел. Также поступали сведения о возможных нарушениях электроснабжения в здании.

Уголовное дело возбуждено по 13-й главе Уголовного закона — по факту преступлений против здоровья человека. Обе пострадавшие сотрудницы с незначительными травмами были доставлены в медицинское учреждение, их состояние оценивается как стабильное.

В результате взрыва часть здания обрушилась, а в районе кровли возник небольшой пожар. О возможности восстановления строения будет решать строительное управление Талсинского края. Торговая сеть Citro пока воздерживается от подробных комментариев. Тем временем жители Пастенде остались без единственного магазина — ближайший находится в Талси, примерно в пяти километрах от села.