Финляндия призвала США аккуратнее описывать гарантии Украине

© Deutsche Welle 5 февраля, 2026 18:48

Предложение Киеву гарантий безопасности, аналогичных статье 5, грозит смешиванием гарантий внутри НАТО и двусторонних договоренностей между Киевом и его союзниками, считает глава МИД Финляндии.

Финляндия призвала США не называть будущие гарантии безопасности Украине, почти четыре год отражающей военное вторжение России, аналогичными статье 5 Североатлантического договора. Об этом издание Politico сообщило в среду, 4 февраля, ссылаясь на депешу Госдепартамента США, оказавшуюся в его распоряжении.

Дипломатический документ от 20 января описывает содержание беседы министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен с двумя представителями Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США. Валтонен предостерегла от любых предложений Киеву гарантий безопасности, "аналогичных статье 5", поскольку это может привести к смешиванию гарантий внутри НАТО и двусторонних договоренностей между Украиной и ее союзниками, пояснило Politico.

Согласно статье 5 Устава НАТО, все страны-члены альянса в случае вооруженного нападения хотя бы на одну из них будут рассматривать его как атаку на них в целом и каждая из них окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению.

Между Североатлантическим альянсом и будущими гарантиями Киеву должна быть "стена", процитировало издание главу МИД Финляндии. По сведениям Politico, встреча Валтонен с представителями Палаты представителей состоялась 20 января, однако министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказывал аналогичные пожелания на более поздней встрече.

Канцелярия главы МИД Финляндии не комментирует конфиденциальные обсуждения, заявил Politico  неназванный финский чиновник. Цель Хельсинки - сделать так, чтобы "Украина получила максимально надежные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и долгосрочного мира", добавил он. "Позиция Финляндии заключается в том, что будущее Украины - в НАТО", - указал собеседник издания. Госдепартамент США не стал комментировать публикацию.

