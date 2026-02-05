«Я его не брошу!»: Варшава пустила бездомных в приюты вместе с их питомцами

Раньше для многих бездомных выбор был мучительным — тёплая кровать или верный друг. Теперь городские власти решили: разлучать их нельзя.

Поводом стала история мужчины, которого журналисты встретили в отапливаемой палатке. Он грелся вместе со своей собакой и ждал раздачи еды. Мужчина признался, что давно думал о ночлеге, но туда не пускали с животными.

«Я его не отдам. Он спас мне жизнь. Благодаря ему я жив после смерти родителей», — рассказал он.

Сейчас они выживают вместе. Спят под двумя спальниками, деля тепло на двоих.

По решению мэра Рафала Тшасковского, теперь бездомные могут обратиться в Городскую стражу по номеру 986. Им помогут найти место для ночёвки — и помогут питомцам. Для животных предоставляют подстилки, поводки и при необходимости ветеринарную помощь.

Пока в городе продолжают работать пять отапливаемых палаток, где можно согреться и выпить горячий чай или кофе. Там уже раздали более 13 тысяч напитков.

Но помощь не ограничилась палатками. По Варшаве всю ночь курсируют бесплатные автобусы-обогреватели. Они ездят с вечера до утра и останавливаются там, где люди нуждаются в тепле.

Один из пассажиров рассказал журналистам, что потерял дом из-за пожара и теперь просто ездит в автобусе всю ночь.

«Мне некуда возвращаться. Я просто езжу и греюсь. Иногда даже удаётся уснуть», — признался он.

Этой зимой для многих жителей города тепло оказалось не только вопросом погоды. Иногда оно измеряется тем, кто рядом — даже если это мокрый нос и четыре лапы.

