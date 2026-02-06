В конкретном примере речь шла о железнодорожной станции в Бабите. Автор публикации написал, что люди, в том числе мать с грудничком в коляске и парнишка с костылями - просто бродили вокруг здания, потому что внутри даже свет не горел. Некоторые пытались попасть внутрь, дергали ручку - но тщетно. Помещения не принимали посетителей.

При этом времени на часах было 17.30. Самый час пик.

В комментариях отметили, что станция в Дубулти закрывается в 18.00.

А ком-то пришлось мёрзнуть час на морозе в -17 на станции в Лиелупе и тоже не было возможности попасть в помещения станции.

При этом некоторые здания открыты - но не отапливаются, например, в Слоке.