Латвийского спортсмена лишили гражданства Латвии: у него был второй паспорт (1)

6 февраля, 2026

LETA

После сюжета программы LTV De facto о возможной утрате латвийского гражданства другим молодым человеком, в редакцию обратился ещё один 26-летний мужчина — Роберт, который получил решение Управления по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) об аннулировании гражданства Латвии из-за наличия двойного гражданства с Россией. В настоящее время он находится в России и пытается оформить документы для возвращения в Латвию.

Роберт родился в Риге, вырос, учился и работал в Латвии, а также представлял страну в международных соревнованиях по командному виду спорта. Российское гражданство он получил в 11 лет, поскольку часто ездил к бабушке в Москву. По его словам, он был единственным в семье, у кого было гражданство России.

Согласно латвийскому законодательству, до достижения 25 лет он должен был выбрать одно гражданство. Роберт утверждает, что намеревался сохранить только латвийское и обратился в российские органы для отказа от гражданства. Однако необходимые документы он не смог получить вовремя, в том числе из-за отсутствия регистрации и проживания в России.

15 марта 2024 года Роберт узнал, что его латвийские документы — паспорт и водительское удостоверение — недействительны. Срок обжалования решения PMLP был пропущен, так как заказное письмо, по данным ведомства, не было получено и вернулось отправителю. Суд отказался рассматривать спор, сославшись на истечение сроков.

В октябре Роберт лично обратился в PMLP, где ему сообщили, что он находится в Латвии нелегально. С конца ноября он находится в России, где оформляет документы для возвращения. По его словам, российские военные структуры проявляют к нему интерес, поскольку для получения заграничного биометрического паспорта требуется постановка на воинский учёт, что может повлечь призыв на военную службу.

Глава PMLP Майра Розе заявила, что для сохранения латвийского гражданства необходимо своевременно предпринимать действия по отказу от второго гражданства и получать подтверждающие документы. Ведомство также отмечает, что оформление несовместимого двойного гражданства в детстве нередко приводит к серьёзным проблемам во взрослом возрасте.

Роберт подчёркивает, что считает Латвию своей единственной страной и намерен вернуться туда на законных основаниях.

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

