Роберт родился в Риге, вырос, учился и работал в Латвии, а также представлял страну в международных соревнованиях по командному виду спорта. Российское гражданство он получил в 11 лет, поскольку часто ездил к бабушке в Москву. По его словам, он был единственным в семье, у кого было гражданство России.

Согласно латвийскому законодательству, до достижения 25 лет он должен был выбрать одно гражданство. Роберт утверждает, что намеревался сохранить только латвийское и обратился в российские органы для отказа от гражданства. Однако необходимые документы он не смог получить вовремя, в том числе из-за отсутствия регистрации и проживания в России.

15 марта 2024 года Роберт узнал, что его латвийские документы — паспорт и водительское удостоверение — недействительны. Срок обжалования решения PMLP был пропущен, так как заказное письмо, по данным ведомства, не было получено и вернулось отправителю. Суд отказался рассматривать спор, сославшись на истечение сроков.

В октябре Роберт лично обратился в PMLP, где ему сообщили, что он находится в Латвии нелегально. С конца ноября он находится в России, где оформляет документы для возвращения. По его словам, российские военные структуры проявляют к нему интерес, поскольку для получения заграничного биометрического паспорта требуется постановка на воинский учёт, что может повлечь призыв на военную службу.

Глава PMLP Майра Розе заявила, что для сохранения латвийского гражданства необходимо своевременно предпринимать действия по отказу от второго гражданства и получать подтверждающие документы. Ведомство также отмечает, что оформление несовместимого двойного гражданства в детстве нередко приводит к серьёзным проблемам во взрослом возрасте.

Роберт подчёркивает, что считает Латвию своей единственной страной и намерен вернуться туда на законных основаниях.