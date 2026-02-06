Эстония ограничит движение на двух погранпереходах с Россией

Решение вызвано "пограничными инцидентами, исходящими из России", пояснили в Таллинне. Эти погранпереходы будут работать 12 часов в сутки, а их закрытие на ночь позволит направить больше ресурсов на охрану границы, указало эстонское правительство.

Действия России на границе порой являются "иррациональными" и их нельзя игнорировать, отметил эстонский премьер-министр Кристен Михал. "В направлении России сохранится полный таможенный контроль", - указал он. Таллинн примет дальнейшие решения исходя из потребностей в сфере безопасности и развития ситуации, добавил глава правительства.

Глава МВД Эстонии: Границу с Россией стали пересекать реже

Поведение российских пограничников постоянно требует от департамента полиции и погранохраны дополнительных ресурсов и повышенного внимания, подчеркнул министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, сокращение нагрузки на КПП на границе с Россией является логичным шагом в ситуации, когда число пересечений границы существенно сократилось. В 2018 году восточную границу Эстонии пересекли 5,3 миллиона человек, а в 2025-м этот показатель упал до миллиона с небольшим, пояснил он.