Он родился в 1978 году в Лиепайском районе в многодетной семье, где воспитывались десять детей. Родители работали в сфере медицины, семью воспринимали как благополучную и образованную. Тем не менее с ранних лет у Каспара проявлялись серьёзные проблемы с поведением: он плохо учился, оставался на второй год, рано начал курить и употреблять алкоголь, конфликтовал с окружающими и неоднократно уходил из дома.

После достижения совершеннолетия Петров перебрался в Ригу и оказался без жилья. В 18 лет он получил условный срок — три года — за кражу: его добычей стали 80 рублей и кусок копчёной рыбы.

В 2002 году рижская криминальная полиция начала расследовать серию смертей пожилых и беспомощных людей. Выяснилось, что преступления совершались по одной схеме: злоумышленник, представляясь проверяющим газового хозяйства, попадал в квартиры пенсионеров, душил их полотенцем или тканью, укладывал на кровать и забирал ценности.

С 2000 по 2003 год в Риге Петров убил как минимум 13 пожилых женщин, число ограбленных было значительно выше. Он выбирал жертв в общественных местах и сопровождал их до дома. Из-за преклонного возраста потерпевших многие смерти сначала считались естественными, что усложнило расследование и потребовало эксгумаций.

После преступлений Петров запирал двери и избавлялся от ключей, создавая видимость естественной смерти. Следствие не исключает, что реальное число жертв может превышать установленное. Доход от доказанных преступлений оценивался примерно в 18 тысяч латов.

В 2003 году Петрова задержали на Рижском центральном рынке за кражу, и во время допроса он сознался и в убийствах. 12 мая 2005 года Рижский окружной суд приговорил его к пожизненному заключению. В материалах дела фигурировали 38 пострадавших, самой старшей из которых было 91 год, самой младшей — 66 лет. Экспертиза признала его вменяемым. Петров признал вину, однако утверждал, что его целью было ограбление, а не убийство.

Срок он отбывал в Рижской Центральной тюрьме, затем в Елгаве и позднее в Даугавгривской тюрьме «Белый лебедь». По закону осуждённый к пожизненному лишению свободы может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении спустя 25 лет, то есть теоретически Петров сможет подать прошение после 2028 года.

В конце 2025 года он направил письмо с извинениями жертвам, их близким и своей семье, заявив, что не хотел лишать людей жизни. При этом он признался, что до сих пор видит убитых женщин во снах.