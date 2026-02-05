«Спасибо от сердца!»: Вайра Вике-Фрейберга выступила с трогательным посланием

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга в опубликованном на своей странице в Facebook благодарственном письме выразила искреннюю признательность жертвователям. «От своего имени и от имени своей семьи сердечно благодарю за пожертвование в фонд памятной стипендии Имантса! Имантс как профессор всегда заботился о высшем образовании молодёжи, будучи убеждённым, что это — лучшее вложение в будущее Латвии», — говорится в письме.

Слова благодарности жертвователям выразил и фонд «Vītolu fonds»: «Спасибо за ваше пожертвование в фонд памятной стипендии Имантса Фрейбергса. В общей сложности собрано 23 847 евро, которые на долгие годы станут поддержкой для талантливых студентов».